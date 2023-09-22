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ТОП 5 гібридів, які можна вигідно продати після 3 років та 56 тис. км пробігу

22 вересня 2023 17:25
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
ТОП 5 гібридів, які можна вигідно продати після 3 років та 56 тис. км пробігу
Land Rover Defender збереже найбільшу вартість після трьох років експлуатації. Фото: landrover-vidi.com
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Гібридні та плагін-гібридні (PHEV) авто допомагають скоротити експлуатаційні витрати порівняно з традиційними моделями ДВЗ. Але окрім економії палива, варто звернути увагу, наскільки швидко машина втрачає від своєї початкової ціни.

Експерти What Car? склали рейтинг гібридів, які зберігають більшу частину своєї вартості протягом перших 36 місяців і 56 тис. км пробігу.

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1. Land Rover Defender

Залишкова вартість: 68,1 %

Defender поєднує 2 л бензиновий мотор та електродвигун, які разом видають 398 к.с. За офіційними даними, може їхати до 44 км лише на електротязі.

2. Bentley Flying Spur

Залишкова вартість: 68%

Flying Spur коштує найбільше з усіх автомобілів у рейтингу, але принаймні ця версія PHEV має акумуляторну батарею на 18 кВт-год, тож може офіційно проїхати до 42 км, перш ніж його 2,9-літровий бензиновий двигун V6 почне працювати

3. Land Rover Discovery Sport

Залишкова вартість: 66,4%

Discovery Sport одна з найдешевших моделей бренду і може проїхати до 55 км лише на електротязі поки не ввімкнеться 1,5 л бензиновий двигун.

4. Range Rover Sport

Залишкова вартість: 65,6%

Гібридна версія оснащена 3 л бензиновим мотором та електродвигуном, який живиться від акумулятора місткістю 3,18 кВт-год. В результаті чого запас ходу лише на електротязі становить до 122 км.

5. Range Rover Evoque

Залишкова вартість: 65,5%

Один з найкращих сімейний позашляховиків преміумкласу. Версія PHEV дозволяє проїхати до 61 км лише на одному заряді акумулятора.

Раніше ми представили ТОП 20 нових гібридних авто в Україні у липні 2023 року. Також публікували рейтинг найпопулярніших гібридних авто в Україні у 2023 році.

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