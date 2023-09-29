Попри незначне падіння продажів Toyota RAV4 залишається найпопулярнішим гібридом в Україні. Фото: toyota.com.ua

У серпні в Україні продали 1124 нових легковиків з гібридними силовими установками. Це новий рекорд — в останній місяць літа було куплено на 250 гібридів більше, ніж у липні 2023 року.

Про це написав AUTO.RIA.

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Це тим більше дивно, позаяк любителі гібридних автомобілів стикаються в Україні з низкою перешкод:

вища вартість у порівнянні з аналогічними моделями ДВЗ;

не така очевидна вигода в експлуатації, як у дизельних авто;

недовіра автолюбителів до надійності складних конструкцій гібридних установок;

сегмент гібридів ніколи не мав істотної підтримки з боку держави, як, наприклад, електромобілі.

Toyota залишається лідером українського ринку — у серпні бренд зайняв 43% продажів усіх гібридних легковиків. В десятці найпопулярніших моделей опинилися одразу чотири моделі Toyota, а гібридний кросовер RAV4 знову посів перше місце рейтинг.

ТОП 20 найбільш продаваних гібридних авто в Україні у серпні 2023 року

Toyota RAV4: 225 нових авто (-6 проти липня 2023); Mercedes-Benz GLE: 94 (+39); Toyota Corolla Cross: 85 (+51); Toyota Camry: 78 (+33); Nissan Qashqai: 69 (-19); Nissan X-Trail: 67 (+30); Toyota Yaris Cross: 53 (+20); Audi Q8: 52 (+10); Audi Q7: 36 (+17); Volvo XC90: 33 (+5). Land Rover Range Rover Sport: 32 (+25); Toyota C-HR: 29 (+9); Land Rover Range Rover: 25 (+16); BMW X5: 22 (+12); Volvo XC60: 20 (-1); Lexus RX: 18 (-1); Hyundai Tucson: 15 (0); BMW X7: 14 (+8); BMW X6: 13 (+6); Land Rover Defender: 12 (+1).

Прихильність до нових авто з гібридними силовими установками в Україні, ймовірно, трохи більша, ніж про це свідчать офіційні дані. Річ у тім, що записи про реєстраційні дії у базі даних ГСЦ МВС не завжди містять інформацію про наявність додаткової електрифікації силових установок низки моделей, які випускають виключно гібридні модифікації, особливо якщо йдеться про "м’які" гібриди MHEV.

Наприклад, нових Nissan X-Trail, за даними ГСЦ МВС, продали у серпні 76 одиниць, але позначку про наявність гібридної установки отримали лише 67. З 76 проданих у серпні Nissan Qashqai лише 69 позначені як гібриди тощо.

Раніше Fiat представив новий бюджетний гібридний кросовер. Також ми представляли ТОП 5 гібридів, які можна вигідно продати після 3 років експлуатації.