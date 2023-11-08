ТОП 3 лучших итальянских автомобиля с пробегом

Среди всех машин итальянцы выделяют три самых любимых автомобиля. Фото: motoringme.com

Итальянская автомобильная промышленность создала многие известные марки машин. Сами итальянцы из этого разнообразия выбрали лучшие модели.

Об этом написала Avtosota.

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Alfa Romeo Giulia

Фото: topgear.com

Благодаря 2 л двигателю с турбонаддувом мощностью 197 л.с. и 243 Нм крутящего момента, Giulia достигла баланса между мощью и эффективностью. Идеально сбалансированное деление веса и безупречная управляемость, компактный, но просторный кузов и премиальный интерьер делают модель фаворитом среди итальянских автолюбителей.

Разгон до 100 км/ч — 6,8 с.

Средняя топливная эффективность — 6 л/100 км.

Fiat 500

Фото: nextcar.ua

Известный своими миниатюрными размерами автомобиль имеет 0,9 л 2-цилиндровый двигатель мощностью 84 л.с. и 145 Нм крутящего момента. Автомобиль привлекает хорошей управляемостью, продуманным интерьером и созданными для города габаритами.

Разгон модели 100 км/ч — около 11 с.

Средняя топливная эффективность — 4,5-5 л/100 км.

Ferrari 458 Italia

Фото: caranddriver.com

Авто имеет 4,5 л двигатель V8 мощностью 562 л.с. и 540 Нм крутящего момента. Его ценят за острую управляемость, отличное ускорение, изысканный дизайн и безупречную аэродинамику.

Разгон модели до 100 км/ч — 3,3 с.

Средняя топливная эффективность сомнительна — 11-14 л/100 км.

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