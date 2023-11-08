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ТОП-3 найкращих італійських автомобілів з пробігом

8 листопада 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 3 найкращих італійських автомобілів з пробігом
Серед усіх машин італійці виділяють три найулюбленіших авто. Фото: motoringme.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Італійська автомобільна промисловість створила багато відомих марок машин. Самі італійці серед цього розмаїття обрали найкращі моделі.

Про це написала Avtosota.

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Alfa Romeo Giulia

Фото: topgear.com

Завдяки 2 л двигуну з турбонаддувом потужністю 197 к.с. та 243 Нм крутного моменту, Giulia досягнула балансу між міццю та ефективністю. Ідеально збалансований розподіл ваги та бездоганна керованість, компактний, але просторий кузов та преміальний інтер'єр роблять модель фаворитом серед італійських автолюбителів.

  • Розгін до 100 км/год — 6,8 с.
  • Середня паливна ефективність — 6 л/100 км.

Fiat 500

Фото: nextcar.ua

Відомий своїми мініатюрними розмірами, автомобіль має 0,9 л 2-циліндровий двигун потужністю 84 к.с. та 145 Нм крутного моменту. Авто приваблює гарною керованістю, продуманим інтер'єром та створеними для міста габаритами.

  • Розгін моделі 100 км/год — близько 11 с.
  • Середня паливна ефективність — 4,5-5 л/100 км.

Ferrari 458 Italia

Фото: caranddriver.com

Авто має 4,5 л двигун V8 потужністю 562 к.с. та 540 Нм крутного моменту. Його цінують за гостру керованість, чудове прискорення, вишуканий дизайн та бездоганну аеродинаміку.

  • Розгін моделі до 100 км/год — 3,3 с.
  • Середня паливна ефективність сумнівна — 11-14 л/100 км.

Раніше ми повідомляли про найкращі авто, які рекомендують британські та китайські водії.

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