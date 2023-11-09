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Toyota отзывает более 2 млн автомобилей модели RAV4.

9 ноября 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota отзывает более 2 млн автомобилей модели RAV4.
Из-за конструктивного дефекта в RAV4 может произойти короткое замыкание и пожар. Фото: terryshieldstoyota.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Из-за угрозы возгорания Toyota вынуждена отозвать более двух миллионов автомобилей RAV4. По причине конструктивного дефекта кроссовера 2013-2018 годов пожар может произойти вследствие замыкания и возгорания запасного аккумулятора.

Об этом сообщил "Автосвіт".

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Причины опасности

Дело в том, что на RAV4 четвертого поколения можно использовать аккумуляторы разного размера. А 12 Вт батареи фиксируются слабо. На крутых поворотах батарея может сместиться, а положительная клемма — прижаться к зажиму, что повышает вероятность короткого замыкания и пожара.

Toyota получила 11 жалоб от владельцев RAV4 только в 2021 году. Иногда батарея перегревалась на ходу. В половине случаев короткое замыкание происходило после остановки.

Что будет делать Toyota

Компания отремонтирует все машины из группы риска бесплатно. Потребуется заменить аккумуляторный лоток, крышку положительной клеммы и зажим. Ремонт кроссоверов начнут в конце декабря этого года.

Ранее Hyundai Motor и Kia заявили об отзыве более 113 тыс. новых авто в Северной Америке из-за пожарной опасности машин. Также сообщалось, что Hyundai отзывает с рынка около 100 тыс. кроссоверов Tucson и хэтчбеков i30 из-за конструктивных недостатков вакуумной части тормозной системы.

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