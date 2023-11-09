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Toyota відкликає понад 2 млн автомобілів моделі RAV4, — причини

9 листопада 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Toyota відкликає понад 2 млн автомобілів моделі RAV4, — причини
Через конструктивний дефект в RAV4 може трапитися коротке замикання та пожежа. Фото: terryshieldstoyota.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Через загрозу займання Toyota змушена відкликати більш як два мільйони авто моделі RAV4. З причини конструктивного дефекту кросовера 2013-2018 років пожежа може статися внаслідок замикання та загоряння запасного акумулятора.

Про це повідомив Автосвіт.

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Причини небезпеки

Річ у тім, що на RAV4 четвертого покоління можна використовувати акумулятори різного розміру. А 12 Вт батареї фіксуються слабо. На крутих поворотах батарея може зміститися, а позитивна клема — притулитися до затискача, що підвищує ймовірність короткого замикання та пожежі.

Toyota отримала 11 скарг від власників RAV4 лише у 2021 році. Інколи батарея перегрівалася на ходу. У половині випадків коротке замикання відбувалося після зупинки.

Що робитиме Toyota

Компанія відремонтує всі машини з групи ризику безплатно. Потрібно буде замінити акумуляторний лоток, кришку позитивної клеми та затискач. Ремонтувати кросовери почнуть наприкінці грудня цього року.

Раніше Hyundai Motor та Kia заявили про відкликання понад 113 тис. нових авто у Північній Америці через пожежну небезпеку машин. Також повідомлялося, що Hyundai відкликає з ринку майже 100 тис. кросоверів Tucson та хетчбеків i30 через конструктивні недоліки вакуумної частини гальмівної системи.

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