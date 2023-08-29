Интересные опыты: в японской автошколе за руль посадили пьяных водителей

Водители в Японии проехались под хмельком, чтобы показать опасность сочетания алкоголя и руля. Фото: freepik

Автошкола в японском городе Фукуоки при поддержке местной полиции усадила за руль нетрезвых водителей. Цель эксперимента — показать водителям на их собственном опыте опасность вождения в нетрезвом состоянии.

Инициатива приурочена к 17 годовщине ДТП, когда из-за пьяного водителя погибли трое детей.

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Об этом сообщила The Guardian.

Как проходил эксперимент

Сначала водителям было предложено пройти три участка дороги на территории автошколы в трезвом состоянии:

слалом;

S-образный изгиб;

серию крутых поворотов.

Затем одна из участниц исследования — репортер газеты "Майнити Шимбун" Хьелим Ха — выпила 350 мл банка пива и по чашке сливового вина "умешу" и 25% спиртного напитка "шечу". Алкотест обнаружил у Ха 0,30 мг алкоголя, что вдвое превышает порог в 0,15 мг, разрешенный в Японии.

Несмотря на холодные руки, учащенное сердцебиение и покрасневшее лицо, Ха сказала, что чувствует себя способной управлять автомобилем. На слаломной трассе ей удалось объехать столбики, но перед S-образным поворотом ее остановили.

Выводы из эксперимента

К явному удивлению Ха, ей сообщили, что она вошла в поворот на большей скорости после того, как выпила, и в какой-то момент выехала на противоположную полосу.

"Несмотря на то, что нетрезвое состояние ухудшает навыки, необходимые для управления автомобилем, водитель считает, что он водит авто безопасно. В этом и заключается опасность пьяного вождения", — заключили в автошколе.

Национальное полицейское агентство Японии заявило, что многие водители, которые садятся за руль в нетрезвом состоянии и в итоге не попадают в аварии, развивают в себе чувство непобедимости и продолжают повторять те же опасные поступки.

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