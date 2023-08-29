Цікаві досліди: в японській автошколі за кермо посадили п'яних водіїв
Автошкола в японському місті Фукуоки за підтримки місцевої поліції посадила за кермо нетверезих водіїв. Мета експерименту – показати водіям на їх власному досвіді небезпеку керування авто у нетверезому стані.
Ініціатива приурочена до 17 річниці ДТП, коли через п'яного водія загинуло троє дітей.
Про це повідомила The Guardian.
Як проходив експеримент
Спочатку водіям було запропоновано пройти три ділянки дороги на території автошколи у тверезому стані:
- слалом;
- S-подібний вигин;
- серію крутих поворотів.
Потім одна з учасниць дослідження — репортерка газети "Майніті Шімбун" Х'єлім Ха — випила 350 мл банку пива та по чашці сливового вина "умешу" і 25% спиртного напою "шочу". Алкотест виявив у Ха 0,30 мг алкоголю, що вдвічі перевищує поріг у 0,15 мг, дозволений в Японії.
Попри холодні руки, прискорене серцебиття та почервоніле обличчя, Ха сказала, що відчуває себе здатною керувати автомобілем. На слаломній трасі їй вдалося об'їхати стовпчики, але перед S-подібним поворотом її зупинили.
Висновки з експерименту
На явне здивування Ха, їй повідомили, що вона увійшла в поворот на більшій швидкості після того, як випила, і в якийсь момент виїхала на протилежну смугу.
"Попри те, що нетверезий стан погіршує навички, необхідні для керування автомобілем, водій вважає, що він водить авто безпечно. В цьому й полягає небезпека п'яного водіння", — зробили висновок в автошколі.
Національне поліцейське агентство Японії заявило, що багато водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані та у підсумку не потрапляють в аварії, розвивають у собі почуття непереможності й продовжують повторювати ті ж самі небезпечні вчинки.
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