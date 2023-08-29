Цікаві досліди: в японській автошколі за кермо посадили п'яних водіїв

Водії в Японії проїхалися на підпитку, щоб показати небезпеку поєднання алкоголю та керма. Фото: freepik

Автошкола в японському місті Фукуоки за підтримки місцевої поліції посадила за кермо нетверезих водіїв. Мета експерименту – показати водіям на їх власному досвіді небезпеку керування авто у нетверезому стані.

Ініціатива приурочена до 17 річниці ДТП, коли через п'яного водія загинуло троє дітей.

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Про це повідомила The Guardian.

Як проходив експеримент

Спочатку водіям було запропоновано пройти три ділянки дороги на території автошколи у тверезому стані:

слалом;

S-подібний вигин;

серію крутих поворотів.

Потім одна з учасниць дослідження — репортерка газети "Майніті Шімбун" Х'єлім Ха — випила 350 мл банку пива та по чашці сливового вина "умешу" і 25% спиртного напою "шочу". Алкотест виявив у Ха 0,30 мг алкоголю, що вдвічі перевищує поріг у 0,15 мг, дозволений в Японії.

Попри холодні руки, прискорене серцебиття та почервоніле обличчя, Ха сказала, що відчуває себе здатною керувати автомобілем. На слаломній трасі їй вдалося об'їхати стовпчики, але перед S-подібним поворотом її зупинили.

Висновки з експерименту

На явне здивування Ха, їй повідомили, що вона увійшла в поворот на більшій швидкості після того, як випила, і в якийсь момент виїхала на протилежну смугу.

"Попри те, що нетверезий стан погіршує навички, необхідні для керування автомобілем, водій вважає, що він водить авто безпечно. В цьому й полягає небезпека п'яного водіння", — зробили висновок в автошколі.

Національне поліцейське агентство Японії заявило, що багато водіїв, які сідають за кермо в нетверезому стані та у підсумку не потрапляють в аварії, розвивають у собі почуття непереможності й продовжують повторювати ті ж самі небезпечні вчинки.

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