В компании Tesla произошла масштабная утечка данных: кого обвиняют

Логотип производителя автомобилей Tesla. Фото: REUTERS

У американского автопроизводителя Tesla произошла масштабная утечка информации: была похищена личная информация более 75 тысяч человек. Это и клиенты и сотрудники компании. А обвиняют в этом двух бывших сотрудников.

Об этом пишет агентство Rеuters.

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Утечка информации в Tesla

Сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных Стивен Эллентух заявил, что данные после взлома данных злоумышленники передали немецкому изданию Handelsblatt.

То, в свою очередь, сообщило автопроизводителю, что получило конфиденциальную информацию, в том числе имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования.

В компании быстро отреагировали и обнаружили злоумышленников, которые могли это сделать.

Напомним, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Tesla уже неоднократно снижала цены на свои электрокары в США, Китае и других рынках, сознательно придавая приоритет росту продаж над рентабельностью. Нужно стимулировать спрос, поскольку высокие затраты на займы сильно сдерживают продажу дорогих электромобилей.