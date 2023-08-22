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В компании Tesla произошла масштабная утечка данных: кого обвиняют

22 августа 2023 05:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В компании Tesla произошла масштабная утечка данных: кого обвиняют
Логотип производителя автомобилей Tesla. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У американского автопроизводителя Tesla произошла масштабная утечка информации: была похищена личная информация более 75 тысяч человек. Это и клиенты и сотрудники компании. А обвиняют в этом двух бывших сотрудников.

Об этом пишет агентство Rеuters.

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Сотрудник Tesla по обеспечению конфиденциальности данных Стивен Эллентух заявил, что данные после взлома данных злоумышленники передали немецкому изданию Handelsblatt.

То, в свою очередь, сообщило автопроизводителю, что получило конфиденциальную информацию, в том числе имена, адреса, номера телефонов и номера социального страхования.

В компании быстро отреагировали и обнаружили злоумышленников, которые могли это сделать.

Напомним, Tesla представила в США более дешевые варианты седана Model S и внедорожника Model X. Компания предлагает скидку в 10 тыс. долларов на каждый из электрокаров, чтобы увеличить продажи в условиях сдержанного спроса на авто.

Tesla уже неоднократно снижала цены на свои электрокары в США, Китае и других рынках, сознательно придавая приоритет росту продаж над рентабельностью. Нужно стимулировать спрос, поскольку высокие затраты на займы сильно сдерживают продажу дорогих электромобилей.

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