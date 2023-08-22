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У компанії Tesla стався масштабний витік даних: кого звинувачують

22 серпня 2023 05:29
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У компанії Tesla стався масштабний витік даних: кого звинувачують
Логотип виробника автомобілів Tesla. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У американського автовиробника Tesla стався масштабний витік інформації: було викрадено особисту інформацію понад 75 тисяч осіб. Це і клієнти, і  співробітники компанії. А звинувачують у цьому двох колишніх співробітників.

Про це пише агенція Rеuters.

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Витік інформації у Tesla

Співробітник Tesla із забезпечення конфіденційності даних Стівен Елентух заявив, що дані після злому даних зловмисники передали німецькому виданню Handelsblatt.

Те, у свою чергу, повідомило автовиробника, що отримало конфіденційну інформацію, зокрема імена, адреси, номери телефонів і номери соціального страхування.

У компанії швидко відреагували та знайшли зловмисників, які могли це зробити. 

Нагадаємо, Tesla представила в США дешевші варіанти седана Model S та позашляховика Model X. Компанія пропонує знижку в 10 тис. доларів на кожний з електрокарів, щоб збільшити продажі в умовах стриманого попиту на авто.

Tesla вже неодноразово знижувала ціни на свої електрокари в США, Китаї та на інших ринках, свідомо надаючи пріоритет зростанню продажів над рентабельністю. Потрібно стимулювати попит позаяк високі витрати на позики сильно стримують продаж дорогих електромобілів.

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