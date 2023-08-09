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Уникальный Ferrari в миниатюре хотят продать на аукционе за 40 тысяч долларов

9 августа 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Уникальный Ferrari в миниатюре хотят продать на аукционе за 40 тысяч долларов
Копия Феррари F40. Фото: RM Sotheby&#39;s
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукцион RM Sotheby's в США выставили уникальный Ferrari F-Racer Junior. За миниатюрный суперкар планируют выручить от 40 тысяч долларов.

Об этом говорится на сайте аукционного дома.

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Уникальный Ferrari F-Racer Junior

Сообщается, что F-Racer Junior — уменьшенная копия знаменитого Ferrari F40 в 1987 году. Автомобиль достигает 2,6 м в длину и 1,6 м в ширину.

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Копия воспроизведена до мельчайших деталей и рассчитана на двух детей или одного взрослого. Маленький суперкар оснастили мотоциклетным двигателем.

Примечательно, что это не единственная уменьшенная копия Ferrari. Ранее был выпущен клон Ferrari Testa Rossa.

Напомним, Верховная Рада хочет еще больше наказывать злостных водителей автомобилей. В Парламенте хотят ввести штрафы и лишать водительских прав, которые ездят с нарушением допустимого уровня шума.

Предлагается установить штраф: 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 17 тыс. грн.

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