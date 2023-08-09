Унікальний Ferrari в мініатюрі хочуть продати на аукціоні за 40 тисяч доларів

Копія Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's

На аукціон RM Sotheby's у США виставили унікальний Ferrari F-Racer Junior. За мініатюрний суперкар планують виручити від 40 тисяч доларів.

Про це йдется на сайті аукціонного дому.

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Унікальний Ferrari F-Racer Junior

Повідомляється, що F-Racer Junior — зменшена копія знаменитого Ferrari F40 1987 року. Автомобіль сягає 2,6 м завдовжки і 1,6 м завширшки.







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Копія відтворена до найменших деталей і розрахована на двох дітей або одного дорослого. Маленький суперкар оснастили мотоциклетним двигуном.

Примітно, що це не єдина зменшена копія Ferrari. Раніше було випущено клон Ferrari Testa Rossa.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче ще більше карати злісних кермувальників автівок. У Парламенті хочуть запровадити штрафи і позбавляти водійських прав тих, хто їздить із порушенням допустимого рівня шуму.

Пропонується встановити штраф: 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тис. грн.