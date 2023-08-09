Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Унікальний Ferrari в мініатюрі хочуть продати на аукціоні за 40 тисяч доларів arrow

Унікальний Ferrari в мініатюрі хочуть продати на аукціоні за 40 тисяч доларів

9 серпня 2023 04:41
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Унікальний Ferrari в мініатюрі хочуть продати на аукціоні за 40 тисяч доларів
Копія Ferrari F40. Фото: RM Sotheby's
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

На аукціон RM Sotheby's у США виставили унікальний Ferrari F-Racer Junior. За мініатюрний суперкар планують виручити від 40 тисяч доларів.

Про це йдется на сайті аукціонного дому.

Читайте також:

Унікальний Ferrari F-Racer Junior

Повідомляється, що F-Racer Junior — зменшена копія знаменитого Ferrari F40 1987 року. Автомобіль сягає 2,6 м завдовжки і 1,6 м завширшки. 

  •  
  •  
  •  
  •  
1 / 4

Копія відтворена до найменших деталей і розрахована на двох дітей або одного дорослого. Маленький суперкар оснастили мотоциклетним двигуном.

Примітно, що це не єдина зменшена копія Ferrari. Раніше було випущено клон Ferrari Testa Rossa.

Нагадаємо, Верховна Рада хоче ще більше карати злісних кермувальників автівок. У Парламенті хочуть запровадити штрафи і позбавляти водійських прав тих, хто їздить із порушенням допустимого рівня шуму.

Пропонується встановити штраф: 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тис. грн.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

None

Мобілізація телефоном: автор скандального закону розповів ексклюзивні деталі

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

Новина з відео

13:25 Коля Сєрга відверто висловився про Віталія Козловського в ЗСУ

Новина з фото

17:55 У Польщі показали танки Leopard з України, які приїхали на ремонт

09:05 У банках стрімко дорожчає долар: курс 29 липня

18:40Відсьогодні в Україні діють нові правила мобілізації: юрист пояснив процедуру

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз