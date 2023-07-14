Кабмин готовит запрет на определенную категорию авто в Украине в 2023 году

Украинское правительство решило бороться с шумовым загрязнением украинских улиц. Фото: .0352.ua

Кабмин планирует запретить в Украине езду на автомобилях без глушителей. Причина – схожесть их работы со звуком, который издают иранские ударные беспилотники "Шахед".

Таким образом, правительство решило дополнительно бороться с шумовым загрязнением украинских улиц. Об этом сообщила Avtosota.

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По словам советника главы Офиса Президента Михаила Подоляка, сегодня полиция не имеет полномочий останавливать водителей чрезмерно громких транспортных средств, сравнимых со звуком, издаваемым иранскими беспилотниками "Шахед". Чтобы решить эту проблему, продолжается разработка нового законопроекта, который предоставит копам необходимые полномочия.

Пока конкретное время разработки и имплементации законопроекта неизвестно, но правительство сообщило, что активно работает над реализацией задуманного.

Какие еще вещи должны быть в автомобиле

стеклоочистители;

зеркала заднего вида;

исправный звуковой сигнал;

исправный спидометр или одометр;

бампер или заднее защитное устройство;

защитные фартуки или брызговики;

медицинская аптечка;

знак аварийной остановки;

огнетушитель;

ремни безопасности;

подголовники.

Без этих вещей авто будет считаться находящимся в ненадлежащем техническом состоянии. Это предусматривает штраф в 340 грн. Если автомобиль используется для пассажирских перевозок, штраф 680 грн.

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