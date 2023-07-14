Кабмін готує заборону на певну категорію авто в Україні у 2023 році

Український уряд вирішив боротися з шумовим забрудненням українських вулиць. Фото: 0352.ua

Кабмін планує заборонити в Україні їзду на автомобілях без глушників. Причина – схожість їхньої роботи зі звуком, який видають іранські ударні безпілотники "Шахед".

Таким чином уряд вирішив додатково боротися з шумовим забрудненням українських вулиць. Про це повідомила Avtosota.

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За словами радника голови Офісу Президента Михайла Подоляка, сьогодні поліція не має повноважень зупиняти водіїв надмірно гучних транспортних засобів, які можна порівняти зі звуком, що видають іранські безпілотники "Шахед". Щоб розв'язати цю проблему триває розробка нового законопроєкту, який надасть копам необхідні повноваження.

Наразі конкретний час розробки та імплементації законопроєкта невідомий, але уряд повідомив, що активно працює над реалізацією задуманого.

Які ще речі мають бути в автомобілі

склоочисники;

дзеркала заднього виду;

справний звуковий сигнал;

справні спідометр чи одометр;

бампер або задній захисний пристрій;

захисні фартухи чи бризковики;

медична аптечка;

знак аварійної зупинки;

вогнегасник;

паски безпеки;

підголівники.

Без цих речей авто вважатиметься таким, що знаходиться у неналежному технічному стані. Це передбачає штраф 340 грн. Якщо автомобіль використовується для пасажирських перевезень, то штраф 680 грн.

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