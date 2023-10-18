В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

Цены на сжиженный газ могут возрасти в зависимости от решения украинского правительства. Фото: service-gas.ua

На украинских АЗС могут вырасти цены на сжиженный газ. К этому приведет решение правительства о повышении акциза на него.

Об этом в интервью "Українським новинам" рассказал председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

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Дело в том, что Гетманцев называет действующий разрыв между стоимостью акциза на газ и бензин "несправедливым". Поэтому, по его мнению, эту разницу нужно сократить, и сейчас такую идею обсуждают в Кабинете министров.

"Я считаю, что такая идея имеет основания. Автомобили ездят по одним и тем же дорогам и несправедливо, когда водители на бензине платят больше на ремонт этих дорог, чем автомобили, ездящие на газе", — отметил Гетманцев.

Акцизы на топливо в Украине сегодня

В Украине с 1 июля 2023 года акцизы на горючее вернулись на уровень до российского полномасштабного вторжения:

на бензин — 213 евро за 1000 л;

на дизтопливо — 139,5 евро за 1000 л;

на сжиженный газ — 52 евро за 1000 л.

"Действительно, энергоотдача от газа меньше, чем от бензина примерно на 20-25%. Таким образом и акциз должен быть пересчитан. Он должен быть меньше, но не в четыре раза", — подытожил Гетманцев.

Напомним, цены на топливо в Украине по состоянию на 18 октября:

A-95+ — 58,30 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизтопливо — 55,53 грн/л;

сжиженный газ — 26,08 грн/л.

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