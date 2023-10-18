В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

Ціни на скраплений газ можуть зрости в залежності від рішення українського уряду. Фото: service-gas.ua

На українських АЗС можуть зрости ціни на скраплений газ. До цього призведе рішення уряду про підвищення акцизу на нього.

Про це в інтерв'ю "Українським новинам" розповів" голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Читайте також:

Річ у тім, що Гетманцев називає чинний розрив між вартістю акцизу на газ та бензин "несправедливим". Тому, на його думку, це різницю потрібно скоротити, й наразі таку ідею обмірковують у Кабінеті міністрів.

"Я вважаю, що така ідея має підстави. Автомобілі їздять одними й тими самими дорогами й несправедливо, коли водії на бензині платять більше на ремонт цих доріг, ніж автомобілі, що їздять на газі", — зазначив Гетманцев.

Акцизи на пальне в Україні сьогодні

В Україні з 1 липня 2023 року акцизи на пальне повернулися на рівень до російського повномасштабного вторгнення:

на бензин — 213 євро за 1000 л;

на дизпаливо — 139,5 євро за 1000 л;

на зріджений газ — 52 євро за 1000 л.

"Дійсно, енерговіддача від газу менша, ніж від бензину приблизно на 20-25%. Таким чином і акциз має бути перерахований. Він має бути меншим, але не в чотири рази", — підсумував Гетманцев.

Нагадаємо, ціни на паливо в Україні станом на 18 жовтня:

A-95+ — 58,30 грн/л;

А-95 — 55,44 грн/л;

А-92 — 53,29 грн/л;

дизпаливо — 55,53 грн/л;

скраплений газ — 26,08 грн/л.

Також раніше ми писали, як зареєструвати авто з ГБО у 2023-2024 роках та не мати проблем.