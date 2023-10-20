Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Авто arrow В Украине стартуют продажи обновленного Volkswagen Touareg: варианты и цены arrow

В Украине стартуют продажи обновленного Volkswagen Touareg: варианты и цены

20 октября 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Touareg: известны варианты комплектации и цены в Украине.
Получилось так, что базовая комплектация Touareg в Украине стоит немного дороже премиальной. Фото: drive.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Вскоре после европейской премьеры в Украине начинаются продажи обновленного Volkswagen Touareg. Дизельный и бензиновый кроссоверы можно заказывать у местных дилеров.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Изменения в дизайне Touareg

  • другая фальшрадиаторная решетка;
  • перерисованные бамперы.

Отдельно следует сказать об оптике, которая даже в базовом варианте выполнена полностью из светодиодов.

А на украинском рынке будут вообще дебютировать кроссоверы с матричной оптикой IQ.Light с 19 216 элементов в каждой фаре.

Изменения в интерьере Touareg

  • большой цифровой дисплей и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном;
  • порты USB Type-C мощностью 45 Ватт.

Технические обновления в Touareg

  • перенастроенное шасси;
  • изменена кинематика элементов подвески.

Линейка двигателей не изменилась. Для украинского рынка заявлено два мотора:

  • 3-литровый 286-сильный турбодизель;
  • 3-литровый 340-сильный бензиновый TSI.

Цены и комплектация Touareg для украинского рынка

  • Базовая версия R-Line Platinum с дизельным двигателем 3.0 V6 TDI — от 3 007 125 грн.
  • Топовая комплектация R-Line Platinum+ с бензиновым 3.0 V6 TFSI — 2 988 900 грн.

Начальная комплектация стоит дороже топовой из-за дизельного двигателя первой.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

Новость с видео

13:09Билецкий ответил, реально ли освободить Мариуполь от оккупантов

Актуальное по теме