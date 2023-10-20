Volkswagen Touareg: известны варианты комплектации и цены в Украине.

Получилось так, что базовая комплектация Touareg в Украине стоит немного дороже премиальной. Фото: drive.com.au

Вскоре после европейской премьеры в Украине начинаются продажи обновленного Volkswagen Touareg. Дизельный и бензиновый кроссоверы можно заказывать у местных дилеров.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

Читайте также:

Изменения в дизайне Touareg

другая фальшрадиаторная решетка;

перерисованные бамперы.

Отдельно следует сказать об оптике, которая даже в базовом варианте выполнена полностью из светодиодов.

А на украинском рынке будут вообще дебютировать кроссоверы с матричной оптикой IQ.Light с 19 216 элементов в каждой фаре.

Изменения в интерьере Touareg

большой цифровой дисплей и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном;

порты USB Type-C мощностью 45 Ватт.

Технические обновления в Touareg

перенастроенное шасси;

изменена кинематика элементов подвески.

Линейка двигателей не изменилась. Для украинского рынка заявлено два мотора:

3-литровый 286-сильный турбодизель;

3-литровый 340-сильный бензиновый TSI.

Цены и комплектация Touareg для украинского рынка

Базовая версия R-Line Platinum с дизельным двигателем 3.0 V6 TDI — от 3 007 125 грн.

Топовая комплектация R-Line Platinum+ с бензиновым 3.0 V6 TFSI — 2 988 900 грн.

Начальная комплектация стоит дороже топовой из-за дизельного двигателя первой.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.