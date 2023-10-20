Volkswagen Touareg: известны варианты комплектации и цены в Украине.

В Украине стартуют продажи обновленного Volkswagen Touareg: варианты и цены
Вскоре после европейской премьеры в Украине начинаются продажи обновленного Volkswagen Touareg. Дизельный и бензиновый кроссоверы можно заказывать у местных дилеров.
Об этом сообщил AUTO.RIA.
Изменения в дизайне Touareg
- другая фальшрадиаторная решетка;
- перерисованные бамперы.
Отдельно следует сказать об оптике, которая даже в базовом варианте выполнена полностью из светодиодов.
А на украинском рынке будут вообще дебютировать кроссоверы с матричной оптикой IQ.Light с 19 216 элементов в каждой фаре.
Изменения в интерьере Touareg
- большой цифровой дисплей и мультимедийная система с 15-дюймовым экраном;
- порты USB Type-C мощностью 45 Ватт.
Технические обновления в Touareg
- перенастроенное шасси;
- изменена кинематика элементов подвески.
Линейка двигателей не изменилась. Для украинского рынка заявлено два мотора:
- 3-литровый 286-сильный турбодизель;
- 3-литровый 340-сильный бензиновый TSI.
Цены и комплектация Touareg для украинского рынка
- Базовая версия R-Line Platinum с дизельным двигателем 3.0 V6 TDI — от 3 007 125 грн.
- Топовая комплектация R-Line Platinum+ с бензиновым 3.0 V6 TFSI — 2 988 900 грн.
Начальная комплектация стоит дороже топовой из-за дизельного двигателя первой.
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