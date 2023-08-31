Volkswagen выводит на рынок бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене

Обновленный Saveiro стал немного больше, но до сих пор предлагает много возможностей для использования в доступной комплектации. Фото: carbuzz.com

Volkswagen представил в Бразилии обновленную версию компактного пикапа Saveiro. Этот маленький грузовик продается уже 41 год как идеальное авто для водителей, кому нужен небольшой, неприхотливый утилитарный автомобиль.

Об этом сообщил Carbuzz.

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Автомобиль поставляется в комплектациях Robust, Trendline и Extreme и доступен с одинарной или двойной кабиной. Крылья на грузовике теперь немного выдвинуты, бампер стал более рельефным, а пластиковая облицовка проходит по бокам и задней части автомобиля.

Базовые модели будут иметь:

15-дюймовые стальные колесные диски;

1,6 л двигатель;

мощность 116 л.с.;

электронную систему курсовой стойкости.

Комплектация Extreme будет дополнительно иметь:

блестящие легкосплавные диски;

эксклюзивные цвета, эмблемы, наклейки и багажник на крыше снаружи;

приятную кожу Gray Oliver в салоне.

Доступность и цена

Volkswagen Saveiro начнет продаваться в Бразилии осенью 2023 года.

Базовая цена: 13,5 тыс. долларов.

Ранее Mercedes и Citroen представили компактные дома на колесах. Также сообщалось, что Great Wall выпустит большой 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.