Volkswagen выводит на рынок бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене
Volkswagen представил в Бразилии обновленную версию компактного пикапа Saveiro. Этот маленький грузовик продается уже 41 год как идеальное авто для водителей, кому нужен небольшой, неприхотливый утилитарный автомобиль.
Об этом сообщил Carbuzz.
Автомобиль поставляется в комплектациях Robust, Trendline и Extreme и доступен с одинарной или двойной кабиной. Крылья на грузовике теперь немного выдвинуты, бампер стал более рельефным, а пластиковая облицовка проходит по бокам и задней части автомобиля.
Базовые модели будут иметь:
- 15-дюймовые стальные колесные диски;
- 1,6 л двигатель;
- мощность 116 л.с.;
- электронную систему курсовой стойкости.
Комплектация Extreme будет дополнительно иметь:
- блестящие легкосплавные диски;
- эксклюзивные цвета, эмблемы, наклейки и багажник на крыше снаружи;
- приятную кожу Gray Oliver в салоне.
Доступность и цена
- Volkswagen Saveiro начнет продаваться в Бразилии осенью 2023 года.
- Базовая цена: 13,5 тыс. долларов.
Ранее Mercedes и Citroen представили компактные дома на колесах. Также сообщалось, что Great Wall выпустит большой 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6.