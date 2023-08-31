Volkswagen виводить на ринок бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною
Volkswagen представив у Бразилії оновлену версію компактного пікапа Saveiro. Ця маленька вантажівка продається вже 41 рік як ідеальне авто для водіїв, кому потрібен невеликий, невибагливий утилітарний автомобіль.
Про це повідомив Carbuzz.
Автомобіль поставляється в комплектаціях Robust, Trendline та Extreme та одинарною або подвійною кабіною. Крила на вантажівці тепер трохи висунуті, бампер став більш рельєфним, а пластикове облицювання проходить по боках і задній частині автомобіля.
Базові моделі матимуть:
- 15-дюймові сталеві колісні диски;
- 1,6 л двигун;
- потужність 116 к.с.;
- електронну систему курсової стійкості.
Комплектація Extreme додатково матиме:
- блискучі легкосплавні диски;
- ексклюзивні кольори, емблеми, наклейки та багажник на даху ззовні;
- приємну шкіру Gray Oliver с салоні.
Доступність та ціна
- Volkswagen Saveiro почне продаватися в Бразилії восени 2023 року.
- Базова ціна: 13,5 тис. доларів.
Раніше Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах. Також повідомлялося, що Great Wall випустить здоровенний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6.