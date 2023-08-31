Volkswagen виводить на ринок бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною

Оновлений Saveiro став трохи більшим, але досі пропонує багато можливостей для використання в доступній комплектації. Фото: carbuzz.com

Volkswagen представив у Бразилії оновлену версію компактного пікапа Saveiro. Ця маленька вантажівка продається вже 41 рік як ідеальне авто для водіїв, кому потрібен невеликий, невибагливий утилітарний автомобіль.

Про це повідомив Carbuzz.

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Автомобіль поставляється в комплектаціях Robust, Trendline та Extreme та одинарною або подвійною кабіною. Крила на вантажівці тепер трохи висунуті, бампер став більш рельєфним, а пластикове облицювання проходить по боках і задній частині автомобіля.

Базові моделі матимуть:

15-дюймові сталеві колісні диски;

1,6 л двигун;

потужність 116 к.с.;

електронну систему курсової стійкості.

Комплектація Extreme додатково матиме:

блискучі легкосплавні диски;

ексклюзивні кольори, емблеми, наклейки та багажник на даху ззовні;

приємну шкіру Gray Oliver с салоні.

Доступність та ціна

Volkswagen Saveiro почне продаватися в Бразилії восени 2023 року.

Базова ціна: 13,5 тис. доларів.

Раніше Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах. Також повідомлялося, що Great Wall випустить здоровенний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6.