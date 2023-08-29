Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах: подробиці

На Caravan Salon у німецькому Дюссельдорфі було представлено багато моделей будинків на колесах. Фото: Mercedes

На виставці Caravan Salon 2023 в Німеччині демонстрували кемпери та будинки на колесах. Фургон, переобладнаний у сучасне житло, V-Class Marco Polo представила Mercedes-Benz, а Citroën показала модель Type Holidays у ретро-стилі.

Mercedes V-Class Marco Polo

Авто розраховане на чотирьох пасажирів.

Оснащене висувним дахом з ліжком.

Має універсальну комбінацію сидіння/ліжка.

Є розкладний стіл.

Присутня гарно обладнана кухня.

Вбудована шафа для одягу.

В кабіні знаходиться оновлена панель приладів із двома 12,3-дюймовими широкоформатними дисплеями. А новий модуль Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) забезпечує керування функціями кемпінгу через екран кабіни або через застосунок для смартфона.

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Citroën Type Holidays

Авто розраховане на чотирьох пасажирів.

Є підйомний дах зі спальними місцями для двох.

Багатомісне сидіння ззаду складається, утворюючи друге двоспальне ліжко.

Має мінікухню з раковиною та холодильником у комплекті.

Відкидний стіл із передніми сидіннями, що повертаються на 180 градусів, створюють обідню зону.

Дизайн мешкання на колесах відсилає до панельних фургонів Type H 1940 — 1980-х років. Поки Type Holidays є концептом. Тому ще достеменно невідомо, коли саме автомобіль запустять у виробництво.

Попри дизайн 1940-х років, все інше в Citroën Type Holidays надсучасне. Фото: Citroën

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