Mercedes та Citroën представили компактні будинки на колесах: подробиці
На виставці Caravan Salon 2023 в Німеччині демонстрували кемпери та будинки на колесах. Фургон, переобладнаний у сучасне житло, V-Class Marco Polo представила Mercedes-Benz, а Citroën показала модель Type Holidays у ретро-стилі.
Mercedes V-Class Marco Polo
- Авто розраховане на чотирьох пасажирів.
- Оснащене висувним дахом з ліжком.
- Має універсальну комбінацію сидіння/ліжка.
- Є розкладний стіл.
- Присутня гарно обладнана кухня.
- Вбудована шафа для одягу.
В кабіні знаходиться оновлена панель приладів із двома 12,3-дюймовими широкоформатними дисплеями. А новий модуль Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) забезпечує керування функціями кемпінгу через екран кабіни або через застосунок для смартфона.
Citroën Type Holidays
- Авто розраховане на чотирьох пасажирів.
- Є підйомний дах зі спальними місцями для двох.
- Багатомісне сидіння ззаду складається, утворюючи друге двоспальне ліжко.
- Має мінікухню з раковиною та холодильником у комплекті.
- Відкидний стіл із передніми сидіннями, що повертаються на 180 градусів, створюють обідню зону.
Дизайн мешкання на колесах відсилає до панельних фургонів Type H 1940 — 1980-х років. Поки Type Holidays є концептом. Тому ще достеменно невідомо, коли саме автомобіль запустять у виробництво.
Раніше ми писали, що Hyundai представив позашляхову версію мінівена X лінійки Stargazer 2023. Також ми повідомляли характеристики першого у світі броньованого електрокара BMW i7 Protection.