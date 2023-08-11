Hyundai Stargazer X: як об'єднати мінівен та позашляховик
11 серпня 2023 21:45
Hyundai Stargazer X пропонує версії на 6 або на 7 місць. Фото: Hyundai
Hyundai представив позашляхову версію X лінійки Stargazer 2023. Новинку презентували на автошоу в Джакарті.
Про це повідомив офіційний сайт Hyundai.
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Stargazer X є мінівеном підвищеної прохідності довжиною 4,5 м, діодною смугою на всю ширину кузова та кліренсом 200 мм. Модель виключно передньопривідна.
Салон Hyundai Stargazer X
- оздоблений екошкірою;
- є версії на 6 або на 7 місць;
- цифровий щиток приладів та 8-дюймовий тачскрін;
- система контролю смуги руху та сліпих зон;
- клімат-контроль;
- круїз-контроль;
- камера заднього виду.
Hyundai Stargazer X оснащений
- 1,5-літровим 115-сильним двигуном у парі з варіатором;
- пластиковим обвісом;
- рейлінгами;
- 17-дюймовими дисками з позашляховою гумою.
Ціни на Hyundai Stargazer X
- базова модель — 16 тис. дол;
- модель з підвищеною прохідністю — 21,5 тис. дол.
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