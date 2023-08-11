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Hyundai Stargazer X: як об'єднати мінівен та позашляховик

11 серпня 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Hyundai Stargazer X: як об'єднати мінівен та позашляховик
Hyundai Stargazer X пропонує версії на 6 або на 7 місць. Фото: Hyundai
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Hyundai представив позашляхову версію X лінійки Stargazer 2023. Новинку презентували на автошоу в Джакарті.

Про це повідомив офіційний сайт Hyundai.

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Stargazer X є мінівеном підвищеної прохідності довжиною 4,5 м, діодною смугою на всю ширину кузова та кліренсом 200 мм. Модель виключно передньопривідна.

Салон Hyundai Stargazer X

  • оздоблений екошкірою;
  • є версії на 6 або на 7 місць;
  • цифровий щиток приладів та 8-дюймовий тачскрін;
  • система контролю смуги руху та сліпих зон;
  • клімат-контроль;
  • круїз-контроль;
  • камера заднього виду.

Hyundai Stargazer X оснащений

  • 1,5-літровим 115-сильним двигуном у парі з варіатором;
  • пластиковим обвісом;
  • рейлінгами;
  • 17-дюймовими дисками з позашляховою гумою.

Ціни на Hyundai Stargazer X

  • базова модель — 16 тис. дол;
  • модель з підвищеною прохідністю — 21,5 тис. дол.

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