Hyundai Stargazer X: як об'єднати мінівен та позашляховик

Hyundai Stargazer X пропонує версії на 6 або на 7 місць. Фото: Hyundai

Hyundai представив позашляхову версію X лінійки Stargazer 2023. Новинку презентували на автошоу в Джакарті.

Про це повідомив офіційний сайт Hyundai.

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Stargazer X є мінівеном підвищеної прохідності довжиною 4,5 м, діодною смугою на всю ширину кузова та кліренсом 200 мм. Модель виключно передньопривідна.

Салон Hyundai Stargazer X

оздоблений екошкірою;

є версії на 6 або на 7 місць;

цифровий щиток приладів та 8-дюймовий тачскрін;

система контролю смуги руху та сліпих зон;

клімат-контроль;

круїз-контроль;

камера заднього виду.

Hyundai Stargazer X оснащений

1,5-літровим 115-сильним двигуном у парі з варіатором;

пластиковим обвісом;

рейлінгами;

17-дюймовими дисками з позашляховою гумою.

Ціни на Hyundai Stargazer X

базова модель — 16 тис. дол;

модель з підвищеною прохідністю — 21,5 тис. дол.

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