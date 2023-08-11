Hyundai Stargazer X: как объединить минивэн и внедорожник
11 августа 2023 21:45
Hyundai Stargazer X предлагает версии на 6 или 7 мест. Фото: Hyundai
Hyundai представил внедорожную версию X линейки Stargazer 2023. Новинку представили на автошоу в Джакарте.
Об этом сообщил официальный сайт Hyundai.
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Stargazer X представляет собой минивэн повышенной проходимости длиной 4,5 м, диодной полосой на всю ширину кузова и клиренсом 200 мм. Модель исключительно переднеприводная.
Салон Hyundai Stargazer X
- экокожа;
- есть версии на 6 или 7 мест;
- цифровой щиток приборов и 8-дюймовый тачскрин;
- система контроля полосы движения и слепых зон;
- климат-контроль;
- круиз-контроль;
- камеры заднего вида.
Hyundai Stargazer X оснащен
- 1,5-литровым 115-сильным двигателем в паре с вариатором;
- пластиковым обвесом;
- рейлингами;
- 17-дюймовыми дисками с внедорожной резиной.
Цены на Hyundai Stargazer X
- базовая модель — 16 тыс. долл.;
- модель с повышенной проходимостью — 21,5 тыс. долл.
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