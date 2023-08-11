Hyundai Stargazer X: как объединить минивэн и внедорожник

Hyundai Stargazer X предлагает версии на 6 или 7 мест. Фото: Hyundai

Hyundai представил внедорожную версию X линейки Stargazer 2023. Новинку представили на автошоу в Джакарте.

Об этом сообщил официальный сайт Hyundai.

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Stargazer X представляет собой минивэн повышенной проходимости длиной 4,5 м, диодной полосой на всю ширину кузова и клиренсом 200 мм. Модель исключительно переднеприводная.

Салон Hyundai Stargazer X

экокожа;

есть версии на 6 или 7 мест;

цифровой щиток приборов и 8-дюймовый тачскрин;

система контроля полосы движения и слепых зон;

климат-контроль;

круиз-контроль;

камеры заднего вида.

Hyundai Stargazer X оснащен

1,5-литровым 115-сильным двигателем в паре с вариатором;

пластиковым обвесом;

рейлингами;

17-дюймовыми дисками с внедорожной резиной.

Цены на Hyundai Stargazer X

базовая модель — 16 тыс. долл.;

модель с повышенной проходимостью — 21,5 тыс. долл.

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