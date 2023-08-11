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Hyundai Stargazer X: как объединить минивэн и внедорожник

11 августа 2023 21:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Hyundai Stargazer X: как объединить минивэн и внедорожник
Hyundai Stargazer X предлагает версии на 6 или 7 мест. Фото: Hyundai
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Hyundai представил внедорожную версию X линейки Stargazer 2023. Новинку представили на автошоу в Джакарте.

Об этом сообщил официальный сайт Hyundai.

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Stargazer X представляет собой минивэн повышенной проходимости длиной 4,5 м, диодной полосой на всю ширину кузова и клиренсом 200 мм. Модель исключительно переднеприводная.

Салон Hyundai Stargazer X

  • экокожа;
  • есть версии на 6 или 7 мест;
  • цифровой щиток приборов и 8-дюймовый тачскрин;
  • система контроля полосы движения и слепых зон;
  • климат-контроль;
  • круиз-контроль;
  • камеры заднего вида.

Hyundai Stargazer X оснащен

  • 1,5-литровым 115-сильным двигателем в паре с вариатором;
  • пластиковым обвесом;
  • рейлингами;
  • 17-дюймовыми дисками с внедорожной резиной.

Цены на Hyundai Stargazer X

  • базовая модель — 16 тыс. долл.;
  • модель с повышенной проходимостью — 21,5 тыс. долл.

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