Mercedes и Citroën представили компактные дома на колесах: подробности
На выставке Caravan Salon 2023 года в Германии демонстрировали кемперы и дома на колесах. Фургон, переоборудованный в современное жилье, V-Class Marco Polo представила Mercedes-Benz, а Citroen показала модель Type Holidays в ретро-стиле.
Mercedes V-Class Marco Polo
- Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.
- Оснащен выдвижной крышей с кроватью.
- Имеет универсальную комбинацию сиденья/кровати.
- Есть раскладной стол.
- Присутствует хорошо оборудованная кухня.
- Встроенный шкаф для одежды.
В кабине находится обновленная приборная панель с двумя 12,3-дюймовыми широкоформатными дисплеями. Новый модуль Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) обеспечивает управление функциями кемпинга через экран кабины или через приложение для смартфона.
Citroën Type Holidays
- Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.
- Есть подъемная крыша со спальными местами для двоих.
- Многоместное сиденье сзади складывается, образуя вторую двуспальную кровать.
- Имеет мини-кухню с раковиной и холодильником в комплекте.
- Откидной стол с передними сиденьями, возвращающимися на 180 градусов, создают обеденную зону.
Дизайн дома на колесах отсылает к панельным фургонам Type H 1940 — 1980-х годов. Пока Type Holidays является концептом. Поэтому еще неизвестно, когда именно автомобиль запустят в производство.
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