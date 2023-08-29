Mercedes и Citroën представили компактные дома на колесах: подробности

На Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе было представлено множество моделей домов на колесах. Фото: Mercedes

На выставке Caravan Salon 2023 года в Германии демонстрировали кемперы и дома на колесах. Фургон, переоборудованный в современное жилье, V-Class Marco Polo представила Mercedes-Benz, а Citroen показала модель Type Holidays в ретро-стиле.

Mercedes V-Class Marco Polo

Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.

Оснащен выдвижной крышей с кроватью.

Имеет универсальную комбинацию сиденья/кровати.

Есть раскладной стол.

Присутствует хорошо оборудованная кухня.

Встроенный шкаф для одежды.

В кабине находится обновленная приборная панель с двумя 12,3-дюймовыми широкоформатными дисплеями. Новый модуль Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) обеспечивает управление функциями кемпинга через экран кабины или через приложение для смартфона.

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Citroën Type Holidays

Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.

Есть подъемная крыша со спальными местами для двоих.

Многоместное сиденье сзади складывается, образуя вторую двуспальную кровать.

Имеет мини-кухню с раковиной и холодильником в комплекте.

Откидной стол с передними сиденьями, возвращающимися на 180 градусов, создают обеденную зону.

Дизайн дома на колесах отсылает к панельным фургонам Type H 1940 — 1980-х годов. Пока Type Holidays является концептом. Поэтому еще неизвестно, когда именно автомобиль запустят в производство.

Несмотря на дизайн 1940-х годов, все остальное в Citroën Type Holidays сверхсовременное. Фото: Citroën

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