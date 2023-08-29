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Mercedes и Citroën представили компактные дома на колесах: подробности

29 августа 2023 17:45
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Mercedes и Citroën представили компактные дома на колесах: подробности
На Caravan Salon в немецком Дюссельдорфе было представлено множество моделей домов на колесах. Фото: Mercedes
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На выставке Caravan Salon 2023 года в Германии демонстрировали кемперы и дома на колесах. Фургон, переоборудованный в современное жилье, V-Class Marco Polo представила Mercedes-Benz, а Citroen показала модель Type Holidays в ретро-стиле.

Mercedes V-Class Marco Polo

  • Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.
  • Оснащен выдвижной крышей с кроватью.
  • Имеет универсальную комбинацию сиденья/кровати.
  • Есть раскладной стол.
  • Присутствует хорошо оборудованная кухня.
  • Встроенный шкаф для одежды.

В кабине находится обновленная приборная панель с двумя 12,3-дюймовыми широкоформатными дисплеями. Новый модуль Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) обеспечивает управление функциями кемпинга через экран кабины или через приложение для смартфона.

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Дизайн популярного дома на колесах существенно модернизировали снаружи и изнутри. Фото: Mercedes

Citroën Type Holidays

  • Автомобиль рассчитан на четырех пассажиров.
  • Есть подъемная крыша со спальными местами для двоих.
  • Многоместное сиденье сзади складывается, образуя вторую двуспальную кровать.
  • Имеет мини-кухню с раковиной и холодильником в комплекте.
  • Откидной стол с передними сиденьями, возвращающимися на 180 градусов, создают обеденную зону.

Дизайн дома на колесах отсылает к панельным фургонам Type H 1940 — 1980-х годов. Пока Type Holidays является концептом. Поэтому еще неизвестно, когда именно автомобиль запустят в производство.

Несмотря на дизайн 1940-х годов, все остальное в Citroën Type Holidays сверхсовременное. Фото: Citroën

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