Украина вошла в тройку крупнейших импортеров автомобилей из Евросоюза

Среди крупнейших покупателей европейских автомобилей украинцы обошли даже китайцев. Фото: Auto24

По итогам 2022 года Украина стала одним из самых крупных в мире импортеров европейских автомобилей. Наша страна обогнала в рейтинге импортеров даже Китай и Турцию.

По информации Ассоциации европейских производителей автомобилей (АСЕА), в прошлом году ЕС продал 5,6 млн. легковых авто.

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Главным автопокупателем для Евросоюза традиционно является Великобритания. В прошлом году на Туманный Альбион экспортировано более миллиона автомобилей из ЕС, что эквивалентно количеству совокупного экспорта европейских автомобилей в США и Китай.

Второе место среди импортеров 704,4 тыс. авто заняли США. На третьем месте внезапно очутилась Украина с результатом 436,3 тыс. авто. Таким образом, наша страна опередила в рейтинге Китай и Турцию.

Инфографика: АСЕА

Ранее мы писали, почему украинцы начали избавляться от своих автомобилей в Германии. Также публиковали ТОП-4 бюджетных и надежных подержанных автомобилей на каждый день в Украине.