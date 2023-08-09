Україна увійшла до трійки найбільших імпортерів авто з Євросоюзу

Серед найбільших покупців європейських авто українці обійшли навіть китайців. Фото: Auto24

За підсумками 2022 року Україна стала одним з найбільших у світі імпортерів європейських автомобілів. Наша країна обігнала в рейтингу імпортерів навіть Китай та Туреччину.

За інформацією Асоціації європейських виробників автомобілів (АСЕА), торік ЄС продав 5,6 млн легкових авто.

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Головним автопокупцем для Євросоюзу традиційно є Велика Британія. Торік на Туманний Альбіон експортовано понад мільйона авто із ЄС, що еквівалентно кількості сукупного експорту європейських авто до США та Китаю.

Друге місце серед імпортерів 704,4 тис. авто посіли США. На третьому місці раптово опинилася Україна з результатом 436,3 тис. авто. Таким чинам наша країна випередила у рейтингу Китай та Туреччину.

Інфографіка: АСЕА

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