ТОП 10 самых надежных автомобилей Volkswagen в 2023 году
19 октября 2023 16:25
Автомобили Volkswagen широко представлены в Украине. Фото: Volkswagen
Считается, что бренд Volkswagen производит надежные автомобили, которые могут пробежать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов. В десятку самых надежных авто немецкой марки вошли машины, которые можно приобрести на вторичном рынке в Украине.
Список самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen составил портал HotCars. Чем дальше от цифры 100 находится показатель авто, тем надежнее машина.
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1. Volkswagen Jetta GLI 2021
- Рейтинг надежности: 76 баллов из 100.
- Самый надежный автомобиль Volkswagen — седан с 2 л 228-сильным двигателем.
- Цена за подержанный автомобиль в Украине: от 18 500 долларов.
2. Volkswagen Eos 2012
- Рейтинг надежности: 78 баллов из 100.
- Купе-кабриолет с 2 л двигателем мощностью 200 л.
- Цена за подержанное авто в Украине: от 9000 долларов.
3. Volkswagen Touareg 2013
- Рейтинг надежности: 80 баллов из 100
- Кроссовер с 3,6 л 280-сильным двигателем.
- Цена за подержанное авто в Украине: от 9800 долларов.
ТОП 10 самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen.
- Volkswagen Jetta GLI 2021 года
- Volkswagen Eos 2012;
- Volkswagen Touareg 2013;
- Volkswagen CC 2013;
- Volkswagen Golf R 2023;
- Volkswagen Golf 2012;
- Volkswagen Tiguan 2016;
- Volkswagen Jetta – 2018;
- Volkswagen Passat 2020;
- Volkswagen Beetle в 2018 году.
Ранее мы представляли ТОП 10 самых популярных импортных подержанных автомобилей в Украине в сентябре 2022 года. Также писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины.
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