ТОП 10 самых надежных автомобилей Volkswagen в 2023 году

Автомобили Volkswagen широко представлены в Украине. Фото: Volkswagen

Считается, что бренд Volkswagen производит надежные автомобили, которые могут пробежать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов. В десятку самых надежных авто немецкой марки вошли машины, которые можно приобрести на вторичном рынке в Украине.

Список самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen составил портал HotCars. Чем дальше от цифры 100 находится показатель авто, тем надежнее машина.

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1. Volkswagen Jetta GLI 2021

Фото: caranddriver.com

Рейтинг надежности: 76 баллов из 100.

76 баллов из 100. Самый надежный автомобиль Volkswagen — седан с 2 л 228-сильным двигателем.

Цена за подержанный автомобиль в Украине: от 18 500 долларов.

2. Volkswagen Eos 2012

Фото: carbuzz.com

Рейтинг надежности: 78 баллов из 100.

78 баллов из 100. Купе-кабриолет с 2 л двигателем мощностью 200 л.

Цена за подержанное авто в Украине: от 9000 долларов.

3. Volkswagen Touareg 2013

Фото: wikipedia

Рейтинг надежности: 80 баллов из 100

80 баллов из 100 Кроссовер с 3,6 л 280-сильным двигателем.

Цена за подержанное авто в Украине: от 9800 долларов.

ТОП 10 самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen.

Volkswagen Jetta GLI 2021 года Volkswagen Eos 2012; Volkswagen Touareg 2013; Volkswagen CC 2013; Volkswagen Golf R 2023; Volkswagen Golf 2012; Volkswagen Tiguan 2016; Volkswagen Jetta – 2018; Volkswagen Passat 2020; Volkswagen Beetle в 2018 году.

Ранее мы представляли ТОП 10 самых популярных импортных подержанных автомобилей в Украине в сентябре 2022 года. Также писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины.