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ТОП 10 самых надежных автомобилей Volkswagen в 2023 году

19 октября 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 самых надежных автомобилей Volkswagen в 2023 году
Автомобили Volkswagen широко представлены в Украине. Фото: Volkswagen
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Считается, что бренд Volkswagen производит надежные автомобили, которые могут пробежать сотни тысяч километров без серьезных ремонтов. В десятку самых надежных авто немецкой марки вошли машины, которые можно приобрести на вторичном рынке в Украине.

Список самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen составил портал HotCars. Чем дальше от цифры 100 находится показатель авто, тем надежнее машина.

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1. Volkswagen Jetta GLI 2021

Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг надежности: 76 баллов из 100.
  • Самый надежный автомобиль Volkswagen — седан с 2 л 228-сильным двигателем.
  • Цена за подержанный автомобиль в Украине: от 18 500 долларов.

2. Volkswagen Eos 2012

Фото: carbuzz.com
  • Рейтинг надежности: 78 баллов из 100.
  • Купе-кабриолет с 2 л двигателем мощностью 200 л.
  • Цена за подержанное авто в Украине: от 9000 долларов.

3. Volkswagen Touareg 2013

Фото: wikipedia
  • Рейтинг надежности: 80 баллов из 100
  • Кроссовер с 3,6 л 280-сильным двигателем.
  • Цена за подержанное авто в Украине: от 9800 долларов.

ТОП 10 самых надежных подержанных автомобилей Volkswagen.

  1. Volkswagen Jetta GLI 2021 года
  2. Volkswagen Eos 2012;
  3. Volkswagen Touareg 2013;
  4. Volkswagen CC 2013;
  5. Volkswagen Golf R 2023;
  6. Volkswagen Golf 2012;
  7. Volkswagen Tiguan 2016;
  8. Volkswagen Jetta – 2018;
  9. Volkswagen Passat 2020;
  10. Volkswagen Beetle в 2018 году.

Ранее мы представляли ТОП 10 самых популярных импортных подержанных автомобилей в Украине в сентябре 2022 года. Также писали, какие б/у машины выгодно покупать для Украины.

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