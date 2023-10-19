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ТОП 10 найнадійніших автомобілів Volkswagen у 2023 році

19 жовтня 2023 16:25
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
ТОП 10 найнадійніших автомобілів Volkswagen у 2023 році
Автомобілі Volkswagen широко представлені в Україні. Фото: Volkswagen
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Вважається, що бренд Volkswagen випускає надійні автомобілі, які можуть пробігти сотні тисяч кілометрів без серйозних ремонтів. До десятки найнадійніших авто німецької марки увійшли машини, які можна придбати на вторинному ринку в Україні.

Список найнадійніших вживаних автомобілів Volkswagen склав портал HotCars. Чим далі від цифри 100 знаходиться показник авто, тим надійнішим є автомобіль.

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1. Volkswagen Jetta GLI 2021

Фото: caranddriver.com
  • Рейтинг надійності: 76 балів зі 100.
  • Найнадійніший автомобіль Volkswagen — седан з 2 л 228-сильним двигуном.
  • Ціна за вживане авто в Україні: від 18 500 доларів.

2. Volkswagen Eos 2012

Фото: carbuzz.com
  • Рейтинг надійності: 78 балів зі 100.
  • Купе-кабріолет з 2 л двигуном потужністю 200 к.с.
  • Ціна за вживане авто в Україні: від 9000 доларів.

3. Volkswagen Touareg 2013

Фото: wikipedia
  • Рейтинг надійності: 80 балів зі 100
  • Кросовер з 3,6 л 280-сильним двигуном.
  • Ціна за вживане авто в Україні: від 9800 доларів.

ТОП 10 найнадійніших вживаних автомобілів Volkswagen

  1. Volkswagen Jetta GLI 2021 року
  2. Volkswagen Eos 2012;
  3. Volkswagen Touareg 2013;
  4. Volkswagen CC 2013;
  5. Volkswagen Golf R 2023;
  6. Volkswagen Golf 2012;
  7. Volkswagen Tiguan 2016;
  8. Volkswagen Jetta – 2018 року;
  9. Volkswagen Passat 2020;
  10. Volkswagen Beetle 2018 року.

Раніше ми представляли ТОП 10 найпопулярніших імпортних вживаних авто в Україні у вересні 2022 року. Також писали, які вживані машини вигідно купувати для України.

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