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В Україні стартують продажі оновленого Volkswagen Touareg: варіанти й ціни

20 жовтня 2023 16:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Touareg: відомі варіанти комплектації та ціни в Україні
Вийшло так, що базова комплектація Touareg в Україні коштує трохи дорожче за преміальну. Фото: drive.com.au
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Невдовзі після європейської прем'єри в Україні розпочинаються продажі оновленого Volkswagen Touareg. Дизельний та бензиновий кросовери вже можна замовляти у місцевих дилерів.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Зміни в дизайні Touareg

  • інша фальшрадіаторна решітка;
  • перемальовані бампери.

Окремо варто сказати про оптику, яка навіть у базовому варіанті виконана повністю зі світлодіодів.

А на українському ринку взагалі дебютуватимуть кросовери з матричною оптикою IQ.Light з 19 216 елементів у кожній фарі.

Зміни в інтер'єрі Touareg

  • великий цифровий дисплей та мультимедійна система з 15-дюймовим екраном;
  • порти USB Type-C потужністю 45 Ватт.

Технічні оновлення в Touareg

  • переналаштоване шасі;
  • змінена кінематика елементів підвіски.

Лінійка двигунів не змінилася. Для українського ринку заявлено два мотори:

  • 3-літровий 286-сильний турбодизель;
  • 3-літровий 340-сильний бензиновий TSI.

Ціни та комплектація Touareg для українського ринку

  • Базова версія R-Line Platinum з дизельним двигуном 3.0 V6 TDI — від 3 007 125 грн.
  • Топова комплектація R-Line Platinum+ з бензиновим 3.0 V6 TFSI — 2 988 900 грн.

Початкова комплектація коштує дорожче топової через дизельний двигун першої.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.

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