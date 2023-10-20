Volkswagen Touareg: відомі варіанти комплектації та ціни в Україні

Вийшло так, що базова комплектація Touareg в Україні коштує трохи дорожче за преміальну. Фото: drive.com.au

Невдовзі після європейської прем'єри в Україні розпочинаються продажі оновленого Volkswagen Touareg. Дизельний та бензиновий кросовери вже можна замовляти у місцевих дилерів.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Зміни в дизайні Touareg

інша фальшрадіаторна решітка;

перемальовані бампери.

Окремо варто сказати про оптику, яка навіть у базовому варіанті виконана повністю зі світлодіодів.

А на українському ринку взагалі дебютуватимуть кросовери з матричною оптикою IQ.Light з 19 216 елементів у кожній фарі.

Зміни в інтер'єрі Touareg

великий цифровий дисплей та мультимедійна система з 15-дюймовим екраном;

порти USB Type-C потужністю 45 Ватт.

Технічні оновлення в Touareg

переналаштоване шасі;

змінена кінематика елементів підвіски.

Лінійка двигунів не змінилася. Для українського ринку заявлено два мотори:

3-літровий 286-сильний турбодизель;

3-літровий 340-сильний бензиновий TSI.

Ціни та комплектація Touareg для українського ринку

Базова версія R-Line Platinum з дизельним двигуном 3.0 V6 TDI — від 3 007 125 грн.

Топова комплектація R-Line Platinum+ з бензиновим 3.0 V6 TFSI — 2 988 900 грн.

Початкова комплектація коштує дорожче топової через дизельний двигун першої.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.