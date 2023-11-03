Volkswagen Amarok в Украине: варианты и цены

Volkswagen Amarok добавит конкуренции на украинском рынке пикапов. Фото: carmagazine.co.uk

За последний год в Украине увеличилось предложение и спрос на новые пикапы — американские, японские и китайские. На днях их список пополнил европейский Volkswagen Amarok.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики

Базовая комплектация Amarok получила 2 л турбодизель на 170 л.с. с полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, камерой заднего вида, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с большим сенсором.

Фото: carmagazine.co.uk

В топовой комплектации Life авто имеет 2 л 205-сильный турбодизель 6-ступенчатой механикой или с 10-диапазонным АКПП. В список базового оборудования добавлены светодиодные ПТФ, датчик дождя, окрашенные в цвет кузова бамперы, улучшенные сиденья и т.д.

Цены на Volkswagen Amarok

Базовая комплектация — 1 741 973 грн.

Топовая комплектация Life (с МКПП) — 1 846 127 грн.

Конкуренты

Японский Mitsubishi L200 стоит дешевле, однако не может предложить такой уровень оборудования.

Основными конкурентами Amarok с аналогичными ценами и оснащением являются новые Ford Ranger и Toyota Hilux.

Ранее мы писали, что китайский Great Wall выпустит огромный 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6. Также сообщалось, что Илон Маск на испытаниях расстрелял из пулемета пикап Tesla Cybertruck.