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В Украине стартовали продажи обновленного Volkswagen Amarok, — варианты и цены

3 ноября 2023 10:00
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Amarok в Украине: варианты и цены
Volkswagen Amarok добавит конкуренции на украинском рынке пикапов. Фото: carmagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

За последний год в Украине увеличилось предложение и спрос на новые пикапы — американские, японские и китайские. На днях их список пополнил европейский Volkswagen Amarok.

Об этом сообщил AUTO.RIA.

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Характеристики

Базовая комплектация Amarok получила 2 л турбодизель на 170 л.с. с полным приводом и 6-ступенчатой механической коробкой передач. Автомобиль оснащен светодиодной оптикой, камерой заднего вида, цифровой панелью приборов и мультимедийной системой с большим сенсором.

Фото: carmagazine.co.uk

В топовой комплектации Life авто имеет 2 л 205-сильный турбодизель 6-ступенчатой механикой или с 10-диапазонным АКПП. В список базового оборудования добавлены светодиодные ПТФ, датчик дождя, окрашенные в цвет кузова бамперы, улучшенные сиденья и т.д.

Цены на Volkswagen Amarok

  • Базовая комплектация — 1 741 973 грн.
  • Топовая комплектация Life (с МКПП) — 1 846 127 грн.

Конкуренты

Японский Mitsubishi L200 стоит дешевле, однако не может предложить такой уровень оборудования.
Основными конкурентами Amarok с аналогичными ценами и оснащением являются новые Ford Ranger и Toyota Hilux.

Ранее мы писали, что китайский Great Wall выпустит огромный 6-колесный пикап Shanhai Poer 6×6. Также сообщалось, что Илон Маск на испытаниях расстрелял из пулемета пикап Tesla Cybertruck.

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