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В Україні стартували продажі оновленого Volkswagen Amarok, — варіанти та ціни

3 листопада 2023 10:00
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Amarok в Україні: варіанти та ціни
Volkswagen Amarok додасть конкуренції на українському ринку пікапів. Фото: carmagazine.co.uk
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

За останній рік в Україні збільшилися пропозиція та попит на нові пікапи — американські, японські та китайські. Днями їхній перелік поповнив європейський Volkswagen Amarok.

Про це повідомив AUTO.RIA.

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Характеристики

Базова комплектація Amarok отримала 2 л турбодизель на 170 к.с. з повним приводом та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Авто обладнане світлодіодною оптикою, камерою заднього огляду, цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з великим сенсором.

Фото: carmagazine.co.uk

В топовій комплектації Life авто має 2 л 205-сильний турбодизель 6-ступеневою механікою, або з 10-діапазонним АКПП. До переліку базового обладнання додані світлодіодні ПТФ, датчик дощу, пофарбовані у колір кузова бампери, покращені сидіння тощо.

Ціни на Volkswagen Amarok

  • Базова комплектація — 1 741 973 грн.
  • Топова комплектація Life (з МКПП) — 1 846 127 грн.

Конкуренти

Японський Mitsubishi L200 коштує дешевше, однак не може запропонувати такого рівня обладнання.
Основними конкурентами Amarok з аналогічними цінами та оснащенням є нові Ford Ranger та Toyota Hilux.

Раніше ми писали, що китайська Great Wall випустить величезний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6. Також повідомляли, що Ілон Маск на випробуваннях розстріляв з кулемета пікап Tesla Cybertruck.

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