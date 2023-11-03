Volkswagen Amarok в Україні: варіанти та ціни

В Україні стартували продажі оновленого Volkswagen Amarok, — варіанти та ціни
За останній рік в Україні збільшилися пропозиція та попит на нові пікапи — американські, японські та китайські. Днями їхній перелік поповнив європейський Volkswagen Amarok.
Про це повідомив AUTO.RIA.
Характеристики
Базова комплектація Amarok отримала 2 л турбодизель на 170 к.с. з повним приводом та 6-ступеневою механічною коробкою передач. Авто обладнане світлодіодною оптикою, камерою заднього огляду, цифровою панеллю приладів та мультимедійною системою з великим сенсором.
В топовій комплектації Life авто має 2 л 205-сильний турбодизель 6-ступеневою механікою, або з 10-діапазонним АКПП. До переліку базового обладнання додані світлодіодні ПТФ, датчик дощу, пофарбовані у колір кузова бампери, покращені сидіння тощо.
Ціни на Volkswagen Amarok
- Базова комплектація — 1 741 973 грн.
- Топова комплектація Life (з МКПП) — 1 846 127 грн.
Конкуренти
Японський Mitsubishi L200 коштує дешевше, однак не може запропонувати такого рівня обладнання.
Основними конкурентами Amarok з аналогічними цінами та оснащенням є нові Ford Ranger та Toyota Hilux.
Раніше ми писали, що китайська Great Wall випустить величезний 6-колесний пікап Shanhai Poer 6×6. Також повідомляли, що Ілон Маск на випробуваннях розстріляв з кулемета пікап Tesla Cybertruck.
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