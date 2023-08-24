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В Украине производят багги "Хищник" для ВСУ: подробности

24 августа 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
В Украине производят багги "Хищник" для ВСУ: подробности
Легкие внедорожники "Хищник" созданы силами "Baggi для ВСУ". Фото: Facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

На днях в Одессе винницкая волонтерская группа "Baggi для ВСУ" передала военным 11 легких внедорожников "Хищник". Багги созданы силами волонтеров и пока являются мелкосерийным производством энтузиастов.

Об этом написал на своей странице в Facebook Александр Коваленко.

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Багги "Хищник" производят в Украине на базе автомобилей ВАЗ. Выбор такой платформы позволяет иметь достаточное количество неприхотливых запчастей для ремонта и упрощает уход за машинами в полевых условиях.

Характеристики "Хищника"

  • Вес: 700 кг.
  • Мощность двигателя: 65 л.с.
  • Максимальная скорость: 110 км/ч.
  • Газомасляный амортизатор от Outlander.

Функционал "Хищника"

  • Диверсионно-разведывательная деятельность.
  • Подвоз грузов, боеприпасов, продуктов питания (есть грузовые отсеки).
  • Эвакуация раненых с поля боя.

На универсальную турель багги могут быть установлены:

  • 12,7-мм пулемет М-2 Browning;
  • крупнокалиберный пулемет ДШК;
  • автоматический гранатомет АГС-17/КБА-119;
  • Американский автоматический гранатомет MK-19.

Также предусмотрены крепления для размещения противотанковых гранатометов или ПЗРК.

Это уже вторая партия "Хищников", которую винничане передали для ВСУ. Такие машины важны для успешной работы мобильных ДРГ. Ведь относительно низкий профиль позволяет багги замаскировать в кустах, сделав незаметным для противника.

"Хищник" является любимцем бойцов ССО. Фото: Facebook

Ранее мы писали, что киевская компания производит электрический квадроцикл Crafter HIMAKS для ВСУ. Также в Украине воспроизведен легендарный американский внедорожник Willys Jeep.

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