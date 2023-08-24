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В Україні виробляють баггі "Хижак" для ЗСУ: подробиці

24 серпня 2023 12:55
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
В Україні виробляють баггі "Хижак" для ЗСУ: подробиці
Легкі позашляховики "Хижак" створені силами "Baggi для ЗСУ". Фото: Facebook
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Днями в Одесі вінницька волонтерська група "Baggi для ЗСУ" передала військовим 11 легких позашляховиків "Хижак". Баггі створені силами волонтерів та поки є дрібносерійним виробництвом ентузіастів.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Коваленко.

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Баггі "Хижак" виробляють в Україні на базі автомобілів ВАЗ. Вибір такої платформи дозволяє мати достатню кількість невибагливих запчастин для ремонту та сильно спрощує догляд за машинами у польових умовах.

Характеристики "Хижака"

  • Вага: 700 кг.
  • Потужність двигуна: 65 к.с.
  • Максимальна швидкість: 110 км/год.
  • Газомасляний амортизатор від Outlander.

Функціонал "Хижака"

  • Диверсійно-розвідувальна діяльність.
  • Підвезення вантажів, боєприпасів, харчових продуктів (є вантажні відсіки).
  • Евакуація поранених з поля бою.

На універсальну турель баггі можуть бути встановлені:

  • 12,7-мм кулемет М-2 Browning;
  • великокаліберний кулемет ДШК;
  • автоматичний гранатомет АГС-17/КБА-119;
  • американський автоматичний гранатомет MK-19.

Також передбачені кріплення для розміщення протитанкових гранатометів або ПЗРК.

Це вже друга партія "Хижаків", яку вінничани передали для ЗСУ. Такі машини є важливими для успішної роботи мобільних ДРГ. Адже відносно низький профіль дає змогу баггі замаскувати в кущах, зробивши непомітним для противника.

"Хижак" є улюбленцем бійців ССО. Фото: Facebook

Раніше ми писали, що київська компанія випускає електричний квадроцикл Crafter HIMAKS для ЗСУ. Також в Україні відтворили легендарний американський позашляховик Willys Jeep.

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