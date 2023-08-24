В Україні виробляють баггі "Хижак" для ЗСУ: подробиці
Днями в Одесі вінницька волонтерська група "Baggi для ЗСУ" передала військовим 11 легких позашляховиків "Хижак". Баггі створені силами волонтерів та поки є дрібносерійним виробництвом ентузіастів.
Про це написав на своїй сторінці у Facebook Олександр Коваленко.
Баггі "Хижак" виробляють в Україні на базі автомобілів ВАЗ. Вибір такої платформи дозволяє мати достатню кількість невибагливих запчастин для ремонту та сильно спрощує догляд за машинами у польових умовах.
Характеристики "Хижака"
- Вага: 700 кг.
- Потужність двигуна: 65 к.с.
- Максимальна швидкість: 110 км/год.
- Газомасляний амортизатор від Outlander.
Функціонал "Хижака"
- Диверсійно-розвідувальна діяльність.
- Підвезення вантажів, боєприпасів, харчових продуктів (є вантажні відсіки).
- Евакуація поранених з поля бою.
На універсальну турель баггі можуть бути встановлені:
- 12,7-мм кулемет М-2 Browning;
- великокаліберний кулемет ДШК;
- автоматичний гранатомет АГС-17/КБА-119;
- американський автоматичний гранатомет MK-19.
Також передбачені кріплення для розміщення протитанкових гранатометів або ПЗРК.
Це вже друга партія "Хижаків", яку вінничани передали для ЗСУ. Такі машини є важливими для успішної роботи мобільних ДРГ. Адже відносно низький профіль дає змогу баггі замаскувати в кущах, зробивши непомітним для противника.
Раніше ми писали, що київська компанія випускає електричний квадроцикл Crafter HIMAKS для ЗСУ. Також в Україні відтворили легендарний американський позашляховик Willys Jeep.