Бензиновые и дизельные автомобили: в Украине постепенно снижается их доля

Renault Duster и Toyota RAV-4 остаются самыми популярными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания в Украине. Фото: dustercooltravels.com

Систематическое удорожание топлива в Украине сделало свое дело. И хотя автомобили с ДВС продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, их доля в октябре заметно снизилась.

Об этом сообщил Укравтопром.

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Еще в сентябре традиционные автомобили охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, а в октябре этот показатель снизился до 65%.

Структура украинского авторынка по виду топлива в октябре 2023 года

Машины с бензиновыми двигателями — 45% продаж новых авто (на 1% меньше, чем в сентябре). Дизельные автомобили — 20% (-2%). Гибридные автомобили — 19% (+2%). Электромобили — 15% (+1%). Авто с ГБО — 1% (0%).

Самые популярные модели авто по типу силовой установки в октябре 2023 года

Бензиновые авто — Toyota RAV-4;

Дизельные авто — Renault Duster;

Гибридные авто — Nissan Qashqai;

Электромобили — Volkswagen ID.4;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

Ранее мы писали, какие двигатели выбрали украинцы в сентябре 2023 года. Также представляли ТОП 3 гибридных кроссовера, актуальных в 2024 году по мнению американцев.