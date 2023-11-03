Бензиновые и дизельные автомобили: в Украине постепенно снижается их доля

В Украине снижается доля автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями
3 ноября 2023 15:50
Renault Duster и Toyota RAV-4 остаются самыми популярными автомобилями с двигателями внутреннего сгорания в Украине. Фото: dustercooltravels.com
Систематическое удорожание топлива в Украине сделало свое дело. И хотя автомобили с ДВС продолжают доминировать на украинском рынке новых авто, их доля в октябре заметно снизилась.
Об этом сообщил Укравтопром.
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Еще в сентябре традиционные автомобили охватывали 68% продаж новых легковых автомобилей, а в октябре этот показатель снизился до 65%.
Структура украинского авторынка по виду топлива в октябре 2023 года
- Машины с бензиновыми двигателями — 45% продаж новых авто (на 1% меньше, чем в сентябре).
- Дизельные автомобили — 20% (-2%).
- Гибридные автомобили — 19% (+2%).
- Электромобили — 15% (+1%).
- Авто с ГБО — 1% (0%).
Самые популярные модели авто по типу силовой установки в октябре 2023 года
- Бензиновые авто — Toyota RAV-4;
- Дизельные авто — Renault Duster;
- Гибридные авто — Nissan Qashqai;
- Электромобили — Volkswagen ID.4;
- Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
Ранее мы писали, какие двигатели выбрали украинцы в сентябре 2023 года. Также представляли ТОП 3 гибридных кроссовера, актуальных в 2024 году по мнению американцев.
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