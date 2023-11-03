Бензинові та дизельні авто: в Україні поступово знижується їхня частка

В Україні знижується частка автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами
3 листопада 2023 15:50
Renault Duster та Toyota RAV-4 залишаються найпопулярнішими авто з двигунами внутрішнього згоряння в Україні. Фото: dustercooltravels.com
Систематичне подорожчання палива в Україні зробило свою справу. І хоча автомобілі з ДВЗ продовжують домінувати на українському ринку нових авто, їх частка у жовтні помітно зменшилась.
Про це повідомив Укравтопром.
Читайте також:
Ще у вересні традиційні автомобілі охоплювали 68% продажів нових легкових автомобілів, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.
Структура українського авторинку за видом палива у жовтні 2023 року
- Машини з бензиновими двигунами — 45% продажів нових авто (на 1% менше, ніж у вересні).
- Дизельні авто — 20% (-2%).
- Гібридні авто — 19% (+2%).
- Електромобілі — 15% (+1%).
- Авто з ГБО — 1% (0%).
Найпопулярніші моделі авто за типом силової установки у жовтні 2023 року
- Бензинові авто — Toyota RAV-4;
- Дизельні авто — Renault Duster;
- Гібридні авто — Nissan Qashqai;
- Електромобілі — Volkswagen ID.4;
- Авто з ГБО — Hyundai Tucson.
Раніше ми писали, які двигуни обрали українці у вересні 2023 року. Також представляли ТОП 3 гібридних кросоверів, актуальних у 2024 році на думку американців.
Читайте Новини.LIVE!