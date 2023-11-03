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В Україні знижується частка автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами

3 листопада 2023 15:50
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Бензинові та дизельні авто: в Україні поступово знижується їхня частка
Renault Duster та Toyota RAV-4 залишаються найпопулярнішими авто з двигунами внутрішнього згоряння в Україні. Фото: dustercooltravels.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Систематичне подорожчання палива в Україні зробило свою справу. І хоча автомобілі з ДВЗ продовжують домінувати на українському ринку нових авто, їх частка у жовтні помітно зменшилась.

Про це повідомив Укравтопром.

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Ще у вересні традиційні автомобілі охоплювали 68% продажів нових легкових автомобілів, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.

Структура українського авторинку за видом палива у жовтні 2023 року

  1. Машини з бензиновими двигунами — 45% продажів нових авто (на 1% менше, ніж у вересні).
  2. Дизельні авто — 20% (-2%).
  3. Гібридні авто — 19% (+2%).
  4. Електромобілі — 15% (+1%).
  5. Авто з ГБО — 1% (0%).

Найпопулярніші моделі авто за типом силової установки у жовтні 2023 року

  • Бензинові авто — Toyota RAV-4;
  • Дизельні авто — Renault Duster;
  • Гібридні авто — Nissan Qashqai;
  • Електромобілі — Volkswagen ID.4;
  • Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше ми писали, які двигуни обрали українці у вересні 2023 року. Також представляли ТОП 3 гібридних кросоверів, актуальних у 2024 році на думку американців.

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