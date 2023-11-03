Бензинові та дизельні авто: в Україні поступово знижується їхня частка

Renault Duster та Toyota RAV-4 залишаються найпопулярнішими авто з двигунами внутрішнього згоряння в Україні. Фото: dustercooltravels.com

Систематичне подорожчання палива в Україні зробило свою справу. І хоча автомобілі з ДВЗ продовжують домінувати на українському ринку нових авто, їх частка у жовтні помітно зменшилась.

Про це повідомив Укравтопром.

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Ще у вересні традиційні автомобілі охоплювали 68% продажів нових легкових автомобілів, а у жовтні цей показник зменшився до 65%.

Структура українського авторинку за видом палива у жовтні 2023 року

Машини з бензиновими двигунами — 45% продажів нових авто (на 1% менше, ніж у вересні). Дизельні авто — 20% (-2%). Гібридні авто — 19% (+2%). Електромобілі — 15% (+1%). Авто з ГБО — 1% (0%).

Найпопулярніші моделі авто за типом силової установки у жовтні 2023 року

Бензинові авто — Toyota RAV-4;

Дизельні авто — Renault Duster;

Гібридні авто — Nissan Qashqai;

Електромобілі — Volkswagen ID.4;

Авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше ми писали, які двигуни обрали українці у вересні 2023 року. Також представляли ТОП 3 гібридних кросоверів, актуальних у 2024 році на думку американців.