Верховная Рада заставит украинцев пересдавать на права: что известно
Верховная Рада планирует пересмотреть систему выдачи водительских удостоверений для украинцев. В стране хотят повысить безопасность дорожного движения.
Об этом сообщает "Телеграф".
Пересдача на водительские права
Соответствующий документ уже был внесен в парламент. В настоящее время его рассматривает комитет ВРУ по транспорту и инфраструктуре. По словам народной депутатки Юлии Клименко, срок действия водительского удостоверения нужно сократить на 20 лет.
В настоящее время срок действия водительского удостоверения составляет 30 лет. Верховная Рада считает, что это слишком долго. Украинцам планируют сократить срок прав в два или три раза.
Вероятно, совсем скоро водителям нужно будет пересдавать на права каждые 10-15 лет, а тех, у кого этот срок уже истек, ждет пересдача.
К тому же нардепы считают, что каждые 10-15 лет следует устраивать проверку психологического и физического состояния водителя.
"А если в течение стажа вождения водитель будет иметь много штрафов за нарушение ПДД, его могут заставить снова проходить теоретические и практические экзамены", — говорится в сообщении.
Рада также хочет ввести отдельные экзамены для украинцев, которые работают в фирмах-перевозчиках.
Напомним, если вы потеряли свое водительское удостоверение, документ можно восстановить онлайн или в сервисном центре МВД.
Также мы писали, что в последнее время в Украине у водителей все чаще выявляют поддельные водительские удостоверения.