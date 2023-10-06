Верховная Рада заставит украинцев пересдавать на права: что известно

Сдача на права. Фото: google.com

Верховная Рада планирует пересмотреть систему выдачи водительских удостоверений для украинцев. В стране хотят повысить безопасность дорожного движения.

Об этом сообщает "Телеграф".

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Пересдача на водительские права

Соответствующий документ уже был внесен в парламент. В настоящее время его рассматривает комитет ВРУ по транспорту и инфраструктуре. По словам народной депутатки Юлии Клименко, срок действия водительского удостоверения нужно сократить на 20 лет.

В настоящее время срок действия водительского удостоверения составляет 30 лет. Верховная Рада считает, что это слишком долго. Украинцам планируют сократить срок прав в два или три раза.

Вероятно, совсем скоро водителям нужно будет пересдавать на права каждые 10-15 лет, а тех, у кого этот срок уже истек, ждет пересдача.

К тому же нардепы считают, что каждые 10-15 лет следует устраивать проверку психологического и физического состояния водителя.

"А если в течение стажа вождения водитель будет иметь много штрафов за нарушение ПДД, его могут заставить снова проходить теоретические и практические экзамены", — говорится в сообщении.

Рада также хочет ввести отдельные экзамены для украинцев, которые работают в фирмах-перевозчиках.

Напомним, если вы потеряли свое водительское удостоверение, документ можно восстановить онлайн или в сервисном центре МВД.

Также мы писали, что в последнее время в Украине у водителей все чаще выявляют поддельные водительские удостоверения.