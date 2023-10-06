Верховна Рада змусить українців перездавати на права: що відомо

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Верховна Рада планує переглянути систему видачі водійських посвідчень для українців. В країні хочуть підвищити безпеку дорожнього руху.

Про це повідомляє "Телеграф".

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Перездача на водійські права

Відповідний документ уже внесли до парламенту. Наразі його розглядає комітет ВРУ з питань транспорту та інфраструктури. За словами народної депутатки Юлії Клименко, термін дії посвідчення водія потрібно скоротити на 20 років.

Наразі термін дії водійського посвідчення складає 30 років. Верховна Рада вважає, що це надто довго. Українцям планують скоротити термін прав вдвічі або втричі.

Ймовірно, зовсім скоро водіям потрібно буде перездавати на права кожні 10-15 років, а тих, у кого цей термін уже вийшов, чекає перездача.

До того ж нардепи вважають, що кожних 10-15 років варто влаштовувати перевірку психологічного та фізичного стану водія.

"А якщо впродовж стажу водіння водій матиме багато штрафів за порушення ПДР, його можуть змусити знову проходити теоретичні та практичні іспити", — йдеться у повідомленні.

Рада також хоче запровадити окремі екзамени для українців, які працюють у фірмах-перевізниках.

Нагадаємо, якщо ви втратили своє посвідчення водія, документ можна відновити онлайн або в сервісному центрі МВС.

Також ми писали, що останнім часом в Україні у водіїв все частіше виявляють підроблені посвідчення водія.