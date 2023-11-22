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Выходит новый недорогой Volkswagen Tiguan 2024 — что предлагают за свои деньги

22 ноября 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Tiguan 2024: что предлагают за свои деньги
Volkswagen Tiguan предлагает несколько вариантов ДВС, позже будут еще два плагин-гибрида. Фото: volkswagen.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Начались продажи компактного кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения в Европе. В Украине новый автомобиль ожидается в 2024 году.

Об этом сообщили на сайте немецкого автопроизводителя.

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Чем Tiguan 2024 отличается от предыдущего поколения

  • Кроссоверу оставили габариты предыдущей модели.
  • Дизайн стал более выразительным.
  • Получил информационно развлекательный 15-дюймовый дисплей (38,1 см).
  • Объем багажника вырос до 652 л.
Фото: volkswagen.com

Характеристики

  • Варианты с 1,5л бензиновый турбодвигатель 130 и 150 л.с.
  • Варианты с 2 л дизельным турбодвигателем 150, 190, 204 и 265 л.с. (последние три — позже).
  • Плагин-гибриды 204 и 272 л.с. (появятся позже).
  • Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG, привод может быть передним или полным.

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan получила:

  • 17-дюймовые диски;
  • бесключевой доступ;
  • климат-контроль;
  • датчики дождя и света;
  • камеру;
  • парктроник;
  • набор систем безопасности.

Топовый вариант R-Line дополнительно имеет:

  • 19-дюймовые колеса;
  • трехзонный климат-контроль;
  • адаптивный круиз-контроль;
  • парковочный автопилот;
  • спортивные сиденья с массажем.

Цены на Volkswagen Tiguan

Базовая комплектация — 36 600 евро.
Life — 39 045 евро.
Elegance — 45 910 евро.
R-Line — 47 185 евро.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.

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