Выходит новый недорогой Volkswagen Tiguan 2024 — что предлагают за свои деньги
22 ноября 2023 19:45
Volkswagen Tiguan предлагает несколько вариантов ДВС, позже будут еще два плагин-гибрида. Фото: volkswagen.com
Начались продажи компактного кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения в Европе. В Украине новый автомобиль ожидается в 2024 году.
Об этом сообщили на сайте немецкого автопроизводителя.
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Чем Tiguan 2024 отличается от предыдущего поколения
- Кроссоверу оставили габариты предыдущей модели.
- Дизайн стал более выразительным.
- Получил информационно развлекательный 15-дюймовый дисплей (38,1 см).
- Объем багажника вырос до 652 л.
Характеристики
- Варианты с 1,5л бензиновый турбодвигатель 130 и 150 л.с.
- Варианты с 2 л дизельным турбодвигателем 150, 190, 204 и 265 л.с. (последние три — позже).
- Плагин-гибриды 204 и 272 л.с. (появятся позже).
- Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG, привод может быть передним или полным.
Базовая комплектация Volkswagen Tiguan получила:
- 17-дюймовые диски;
- бесключевой доступ;
- климат-контроль;
- датчики дождя и света;
- камеру;
- парктроник;
- набор систем безопасности.
Топовый вариант R-Line дополнительно имеет:
- 19-дюймовые колеса;
- трехзонный климат-контроль;
- адаптивный круиз-контроль;
- парковочный автопилот;
- спортивные сиденья с массажем.
Цены на Volkswagen Tiguan
Базовая комплектация — 36 600 евро.
Life — 39 045 евро.
Elegance — 45 910 евро.
R-Line — 47 185 евро.
Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.
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