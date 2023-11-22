Volkswagen Tiguan 2024: что предлагают за свои деньги

Volkswagen Tiguan предлагает несколько вариантов ДВС, позже будут еще два плагин-гибрида. Фото: volkswagen.com

Начались продажи компактного кроссовера Volkswagen Tiguan третьего поколения в Европе. В Украине новый автомобиль ожидается в 2024 году.

Об этом сообщили на сайте немецкого автопроизводителя.

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Кроссоверу оставили габариты предыдущей модели.

Дизайн стал более выразительным.

Получил информационно развлекательный 15-дюймовый дисплей (38,1 см).

Объем багажника вырос до 652 л.

Фото: volkswagen.com

Характеристики

Варианты с 1,5л бензиновый турбодвигатель 130 и 150 л.с.

Варианты с 2 л дизельным турбодвигателем 150, 190, 204 и 265 л.с. (последние три — позже).

Плагин-гибриды 204 и 272 л.с. (появятся позже).

Все версии получили 7-ступенчатый робот с двумя сцеплениями DSG, привод может быть передним или полным.

Базовая комплектация Volkswagen Tiguan получила:

17-дюймовые диски;

бесключевой доступ;

климат-контроль;

датчики дождя и света;

камеру;

парктроник;

набор систем безопасности.

Топовый вариант R-Line дополнительно имеет:

19-дюймовые колеса;

трехзонный климат-контроль;

адаптивный круиз-контроль;

парковочный автопилот;

спортивные сиденья с массажем.

Цены на Volkswagen Tiguan

Базовая комплектация — 36 600 евро.

Life — 39 045 евро.

Elegance — 45 910 евро.

R-Line — 47 185 евро.

Ранее Volkswagen представил бюджетный пикап Saveiro по очень привлекательной цене. Также Volkswagen планирует выпустить десять новых моделей электромобилей к 2026 году.