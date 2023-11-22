Виходить новий недорогий Volkswagen Tiguan 2024 — що пропонують за свої гроші
22 листопада 2023 19:45
Volkswagen Tiguan пропонує кілька варіантів ДВЗ, пізніше будуть ще два плагін-гібрида. Фото: volkswagen.com
Розпочалися продажі компактного кросовера Volkswagen Tiguan третього покоління в Європі. В Україні нове авто очікується у 2024 році.
Про це повідомили на сайті німецького автовиробника.
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Чим Tiguan 2024 відрізняється від попереднього покоління
- Кросоверу залишили габарити попередньої моделі.
- Дизайн став виразнішим.
- Отримав інформаційно-розважальний 15-дюймовий дисплей (38,1 см).
- Об'єм багажника зріс до 652 л.
Характеристики
- Варіанти з 1,5 л бензиновий турбодвигун 130 та 150 к.с.
- Варіанти з 2 л дизельним турбодвигуном 150, 190, 204 і 265 к.с. (останні три — пізніше).
- Плагін-гібриди 204 і 272 к.с. (з'являться пізніше).
- Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG, привід може бути переднім або повним.
Базова комплектація Volkswagen Tiguan отримала:
- 17-дюймові диски;
- безключовий доступ;
- клімат-контроль;
- датчики дощу та світла;
- камеру;
- парктронік;
- набір систем безпеки.
Топовий варіант R-Line додатково має:
- 19-дюймові колеса;
- тризонний клімат-контроль;
- адаптивний круїз-контроль;
- паркувальний автопілот;
- спортивні сидіння з масажем.
Ціни на Volkswagen Tiguan
Базова комплектація — 36 600 євро.
Life — 39 045 євро.
Elegance — 45 910 євро.
R-Line — 47 185 євро.
Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.
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