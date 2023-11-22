Volkswagen Tiguan 2024: що пропонують за свої гроші

Volkswagen Tiguan пропонує кілька варіантів ДВЗ, пізніше будуть ще два плагін-гібрида. Фото: volkswagen.com

Розпочалися продажі компактного кросовера Volkswagen Tiguan третього покоління в Європі. В Україні нове авто очікується у 2024 році.

Про це повідомили на сайті німецького автовиробника.

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Кросоверу залишили габарити попередньої моделі.

Дизайн став виразнішим.

Отримав інформаційно-розважальний 15-дюймовий дисплей (38,1 см).

Об'єм багажника зріс до 652 л.

Фото: volkswagen.com

Характеристики

Варіанти з 1,5 л бензиновий турбодвигун 130 та 150 к.с.

Варіанти з 2 л дизельним турбодвигуном 150, 190, 204 і 265 к.с. (останні три — пізніше).

Плагін-гібриди 204 і 272 к.с. (з'являться пізніше).

Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG, привід може бути переднім або повним.

Базова комплектація Volkswagen Tiguan отримала:

17-дюймові диски;

безключовий доступ;

клімат-контроль;

датчики дощу та світла;

камеру;

парктронік;

набір систем безпеки.

Топовий варіант R-Line додатково має:

19-дюймові колеса;

тризонний клімат-контроль;

адаптивний круїз-контроль;

паркувальний автопілот;

спортивні сидіння з масажем.

Ціни на Volkswagen Tiguan

Базова комплектація — 36 600 євро.

Life — 39 045 євро.

Elegance — 45 910 євро.

R-Line — 47 185 євро.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.