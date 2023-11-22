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Виходить новий недорогий Volkswagen Tiguan 2024 — що пропонують за свої гроші

22 листопада 2023 19:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Volkswagen Tiguan 2024: що пропонують за свої гроші
Volkswagen Tiguan пропонує кілька варіантів ДВЗ, пізніше будуть ще два плагін-гібрида. Фото: volkswagen.com
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

Розпочалися продажі компактного кросовера Volkswagen Tiguan третього покоління в Європі. В Україні нове авто очікується у 2024 році.

Про це повідомили на сайті німецького автовиробника.

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  • Кросоверу залишили габарити попередньої моделі.
  • Дизайн став виразнішим.
  • Отримав інформаційно-розважальний 15-дюймовий дисплей (38,1 см).
  • Об'єм багажника зріс до 652 л.
Фото: volkswagen.com

Характеристики

  • Варіанти з 1,5 л бензиновий турбодвигун 130 та 150 к.с.
  • Варіанти з 2 л дизельним турбодвигуном 150, 190, 204 і 265 к.с. (останні три — пізніше).
  • Плагін-гібриди 204 і 272 к.с. (з'являться пізніше).
  • Усі версії отримали 7-ступінчастий робот із двома зчепленнями DSG, привід може бути переднім або повним.

Базова комплектація Volkswagen Tiguan отримала:

  • 17-дюймові диски;
  • безключовий доступ;
  • клімат-контроль;
  • датчики дощу та світла;
  • камеру;
  • парктронік;
  • набір систем безпеки.

Топовий варіант R-Line додатково має:

  • 19-дюймові колеса;
  • тризонний клімат-контроль;
  • адаптивний круїз-контроль;
  • паркувальний автопілот;
  • спортивні сидіння з масажем.

Ціни на Volkswagen Tiguan

Базова комплектація — 36 600 євро.
Life — 39 045 євро.
Elegance — 45 910 євро.
R-Line — 47 185 євро.

Раніше Volkswagen представив бюджетний пікап Saveiro за дуже привабливою ціною. Також Volkswagen планує випустити десять нових моделей електромобілів до 2026 року.

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