Водителям на заметку: рейтинг авто, не разочаровавших своих владельцев
Американский сайт JD Power, специализирующийся на рейтингах автомобилей, опубликовал новый опрос среди водителей. Так, исследование установило марки авто, которые доставили своим владельцам самое большое удовольствие в 2023 году.
Об этом пишет Avtosota.
Рейтинг лучших авто по оценкам владельцев
Опрос JD Power учитывал 10 факторов, которые респонденты оценивали по 100-балльной шкале. По результатам опроса средний показатель удовлетворенности собственным автомобилем в 2023 году составляет 845 баллов. Рекорда с самой высокой оценкой в этом году достиг спортивный автомобиль Porsche 911, набравший 914 баллов из 1000 возможных.
Среди премиальных брендов первое место в рейтинге занял Jaguar с результатом 887 баллов. На втором месте (883 балла) по оценкам владельцев разделили между собой Land Rover и Porsche.
Так же рейтинг составили и для автомобилей среднего класса.
"В категории среднебюджетных брендов лидирует Dodge с результатом 887 из 1000 баллов, тогда как родственный бренд RAM получил похвальные 873 балла", — пишет СМИ.
В то же время по сравнению с прошлым 2022 годом водители сдаются менее удовлетворенными своими автомобилями. По мнению экспертов, это связано со снижением использования аудиосистем во время вождения автомобиля.
"Лишь 56% опрошенных автомобилистов используют встроенную аудиосистему, что заметно меньше, чем 70% всего три года назад. Многие водители выразили разочарование из-за большого количества ненужных функций, которые часто отвлекают во время движения", — информируют эксперты.
В то же время, по результатам опроса при управлении аудиосистемой авто из смартфона, разочарование водителей было уже не столь поразительным.
Напомним, психологи исследовали, что цвет авто рассказывает о его владельце.
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