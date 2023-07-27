Водителям на заметку: рейтинг авто, не разочаровавших своих владельцев

Водитель за рулем. Иллюстративное фото: pexels.com

Американский сайт JD Power, специализирующийся на рейтингах автомобилей, опубликовал новый опрос среди водителей. Так, исследование установило марки авто, которые доставили своим владельцам самое большое удовольствие в 2023 году.

Об этом пишет Avtosota.

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Опрос JD Power учитывал 10 факторов, которые респонденты оценивали по 100-балльной шкале. По результатам опроса средний показатель удовлетворенности собственным автомобилем в 2023 году составляет 845 баллов. Рекорда с самой высокой оценкой в этом году достиг спортивный автомобиль Porsche 911, набравший 914 баллов из 1000 возможных.

Спорткар Porsche 911. Фото: wikimedia.com

Среди премиальных брендов первое место в рейтинге занял Jaguar с результатом 887 баллов. На втором месте (883 балла) по оценкам владельцев разделили между собой Land Rover и Porsche.

Рейтинг авто премиум-класса. Фото: JD Power

Так же рейтинг составили и для автомобилей среднего класса.

"В категории среднебюджетных брендов лидирует Dodge с результатом 887 из 1000 баллов, тогда как родственный бренд RAM получил похвальные 873 балла", — пишет СМИ.

Рейтинг автомобилей в среднем бюджете. Фото: JD Power

В то же время по сравнению с прошлым 2022 годом водители сдаются менее удовлетворенными своими автомобилями. По мнению экспертов, это связано со снижением использования аудиосистем во время вождения автомобиля.

"Лишь 56% опрошенных автомобилистов используют встроенную аудиосистему, что заметно меньше, чем 70% всего три года назад. Многие водители выразили разочарование из-за большого количества ненужных функций, которые часто отвлекают во время движения", — информируют эксперты.

В то же время, по результатам опроса при управлении аудиосистемой авто из смартфона, разочарование водителей было уже не столь поразительным.

Напомним, психологи исследовали, что цвет авто рассказывает о его владельце.

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