Водіям на замітку: рейтинг авто, які не розчарували своїх власників

Водій за кермом. Ілюстративне фото: pexels.com

Американський сайт J.D. Power, який спеціалізується на рейтингах автомобілів, опублікував нове опитування серед водіїв. Так, дослідження встановило марки авто, які принесли своїм власникам найбіше задоволення у 2023 році.

Про це пише Avtosota.

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Опитування J.D. Power враховувало 10 факторів, які респонденти оцінювали за 100-бальною шкалою. За результатами опитування середній показник задоволеності власною автівкою у 2023 році становить 845 балів. Рекорду із найвищою оцінкою цьогоріч досягнув спортивний автомобіль Porsche 911, який набрав 914 балів з 1000 можливих.

Спорткар Porsche 911. Фото: wikimedia.com

Серед преміальних брендів перше місце в рейтинку посів Jaguar із результатом 887 балів. На другому місці (883 бали) за оцінками власників, розділили між собою Land Rover і Porsche.

Рейтинг авто преміум-класу. Фото: J.D. Power

Так само рейтинг склали і для автівок середнього класу.

"У категорії середньобюджетних брендів лідирує Dodge з результатом 887 з 1000 балів, тоді як споріднений бренд RAM отримав похвальні 873 бали", — пише ЗМІ.

Рейтинг автомобілів на середній бюджет. Фото: J.D. Power

Водночас у порівнянні з минулим 2022 роком водії здаються, менш задоволеними своїми автомобілями. На думку експертів це пов'язано із зниженням використання аудіосистем під час керування авто.

"Лише 56% опитаних автомобілістів використовують вбудовану аудіосистему, що помітно менше, ніж 70% всього три роки тому. Багато водіїв висловили розчарування через велику кількість непотрібних функцій, які часто відволікають під час руху", — інформують експерти.

Водночас, за результатами опитування при управлінні аудіосистемою авто із смартфона, розчарування водіїв було вже не таким разючим.

Нагадаємо, психологи дослідили, що колір авто розповідає про його власника.

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