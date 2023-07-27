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Водіям на замітку: рейтинг авто, які не розчарували своїх власників

27 липня 2023 09:43
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Валерія Пержун
редактор
Водіям на замітку: рейтинг авто, які не розчарували своїх власників
Водій за кермом. Ілюстративне фото: pexels.com
7a55a918-d8e3-4335-8289-9c3c82aad500 - Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Американський сайт J.D. Power, який спеціалізується на рейтингах автомобілів, опублікував нове опитування серед водіїв. Так, дослідження встановило марки авто, які принесли своїм власникам найбіше задоволення у 2023 році. 

Про це пише Avtosota.

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Рейтинг найкращих авто за оцінками власників 

Опитування J.D. Power враховувало 10 факторів, які респонденти оцінювали за 100-бальною шкалою. За результатами опитування середній показник задоволеності власною автівкою у 2023 році становить 845 балів. Рекорду із найвищою оцінкою цьогоріч досягнув спортивний автомобіль Porsche 911, який набрав 914 балів з 1000 можливих.

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Спорткар Porsche 911. Фото: wikimedia.com

Серед  преміальних брендів перше місце в рейтинку посів Jaguar із результатом 887 балів. На другому місці (883 бали) за оцінками власників, розділили між собою Land Rover і Porsche.

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Рейтинг авто преміум-класу. Фото: J.D. Power

Так само рейтинг склали і для автівок середнього класу. 

"У категорії середньобюджетних брендів лідирує Dodge з результатом 887 з 1000 балів, тоді як споріднений бренд RAM отримав похвальні 873 бали", — пише ЗМІ.

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Рейтинг автомобілів на середній бюджет. Фото: J.D. Power

Водночас у порівнянні з минулим 2022 роком водії здаються, менш задоволеними своїми автомобілями. На думку експертів це пов'язано із  зниженням використання аудіосистем під час керування авто.

"Лише 56% опитаних автомобілістів використовують вбудовану аудіосистему, що помітно менше, ніж 70% всього три роки тому. Багато водіїв висловили розчарування через велику кількість непотрібних функцій, які часто відволікають під час руху", — інформують експерти.

Водночас, за результатами опитування при управлінні аудіосистемою авто із смартфона, розчарування водіїв було вже не таким разючим. 

Нагадаємо, психологи дослідили, що колір авто розповідає про його власника.

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