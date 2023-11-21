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Подержанные электрические кроссоверы, которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов

21 ноября 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Подержанные электрические кроссоверы, которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов
Некоторые электрические кроссоверы имеют динамические характеристики, порой даже превосходящие аналогичные по классу авто с ДВС. Фото: ecocars.in.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На украинском рынке кроссоверы достаточно популярны, а при условии удорожания горючего в нашей стране, такая машина на электротяге приобретает особую ценность. В обзоре представлены б/у модели по цене от 8 тыс. до 25 тыс. долларов.

Об этом написал AUTO.RIA.

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KIA Soul EV

Фото: topgear.com
  • Предложение: 120 шт.
  • Запас хода: 150–385 км.
  • Средняя цена: 11 000 долларов.
  • Цена от 8 100 долларов.

Kia Soul EV — первая серийная модель электромобиля южнокорейского концерна для продажи по всему миру.

Силовая установка авто представлена электромотором мощностью 110 л.с. Работает от комплекта литий-ионных батарей емкостью 27 кВт-ч.

Разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, максимальная скорость — 145 км/ч.

Honda M-NV

Фото: ncars.com.ua
  • Предложение: 90 шт.
  • Запас хода: 335 км.
  • Средняя цена: 23 900 долларов.
  • Цена от 21 100 долларов.

Кроссовер произведен японской Honda совместно с китайским Dongfeng.

Синхронный электродвигатель на постоянных магнитах имеет мощность 163 л.с. (120 кВт). Максимальная скорость — 140 км/ч.

Hyundai Kona EV

Фото: topgear.com
  • Предложение: 90 шт.
  • Запас хода: 412 км.
  • Средняя цена: 23 600 долларов.
  • Цена от: 19 900 долларов.

Автомобиль получил синхронный электромотор с постоянными магнитами.

Кроссовер имеет литий-ионную полимерную батарею емкостью 64 кВт-ч. Максимальная скорость — 167 км/ч.

KIA Niro EV

Фото: hevcars.com.ua
  • Предложение: 70 шт.
  • Запас хода: 380 км.
  • Средняя цена: 24 900 долларов.
  • Цена от: 21 400 долларов.

Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.). Питается мотор от литий-полимерной батареи емкостью 64 кВт-ч. Разгон до 100 км/ч — 7,8 с.

Ранее мы публиковали ТОП-15 новых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2023 года. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.

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