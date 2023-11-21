Подержанные электрические кроссоверы, которые можно купить в Украине от 8 тыс. долларов
На украинском рынке кроссоверы достаточно популярны, а при условии удорожания горючего в нашей стране, такая машина на электротяге приобретает особую ценность. В обзоре представлены б/у модели по цене от 8 тыс. до 25 тыс. долларов.
Об этом написал AUTO.RIA.
KIA Soul EV
- Предложение: 120 шт.
- Запас хода: 150–385 км.
- Средняя цена: 11 000 долларов.
- Цена от 8 100 долларов.
Kia Soul EV — первая серийная модель электромобиля южнокорейского концерна для продажи по всему миру.
Силовая установка авто представлена электромотором мощностью 110 л.с. Работает от комплекта литий-ионных батарей емкостью 27 кВт-ч.
Разгоняется до 100 км/ч за 11,2 с, максимальная скорость — 145 км/ч.
Honda M-NV
- Предложение: 90 шт.
- Запас хода: 335 км.
- Средняя цена: 23 900 долларов.
- Цена от 21 100 долларов.
Кроссовер произведен японской Honda совместно с китайским Dongfeng.
Синхронный электродвигатель на постоянных магнитах имеет мощность 163 л.с. (120 кВт). Максимальная скорость — 140 км/ч.
Hyundai Kona EV
- Предложение: 90 шт.
- Запас хода: 412 км.
- Средняя цена: 23 600 долларов.
- Цена от: 19 900 долларов.
Автомобиль получил синхронный электромотор с постоянными магнитами.
Кроссовер имеет литий-ионную полимерную батарею емкостью 64 кВт-ч. Максимальная скорость — 167 км/ч.
KIA Niro EV
- Предложение: 70 шт.
- Запас хода: 380 км.
- Средняя цена: 24 900 долларов.
- Цена от: 21 400 долларов.
Кроссовер оснащен электродвигателем мощностью 150 кВт (204 л.с.). Питается мотор от литий-полимерной батареи емкостью 64 кВт-ч. Разгон до 100 км/ч — 7,8 с.
Ранее мы публиковали ТОП-15 новых китайских автомобилей в Украине в январе-августе 2023 года. Также сообщалось, какими будут цены на популярный в Украине Volkswagen ID.4 после модернизации этого электрокара.
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