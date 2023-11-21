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Вживані електричні кросовери, які можна купити в Україні від 8 тис. доларів

21 листопада 2023 12:45
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор
Вживані електричні кросовери, які можна купити в Україні від 8 тис. доларів
Деякі електричні кросовери мають динамічні характеристики, які часом навіть переважають аналогічні за класом авто з ДВЗ. Фото: ecocars.in.ua
bed28088-eaf0-42d9-62d0-35aabdeb0e00 - Максим Сайгак
Максим Сайгак
Редактор

На українському ринку кросовери є достатньо популярними, а за умови дорожчання пального в нашій країні, така машина на електротязі набуває особливої цінності. В огляді представлені вживані моделі за ціною від 8 тис. до 25 тис. доларів.

Про це написав AUTO.RIA.

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KIA Soul EV

Фото: topgear.com
  • Пропозиція: 120 шт.
  • Запас ходу: 150-385 км.
  • Середня ціна: 11 000 доларів.
  • Ціна від 8 100 доларів.

Kia Soul EV — перша серійна модель електромобіля південнокорейського концерну для продажу в усьому світі.

Силова установка авто представлена електромотором потужністю 110 к.с. Живиться електродвигун комплектом літій-іонних батарей місткістю 27 кВт-год.

Розганяється до 100 км/год за 11,2 с, максимальна швидкість — 145 км/год.

Honda M-NV

Фото: ncars.com.ua
  • Пропозиція: 90 шт.
  • Запас ходу: 335 км.
  • Середня ціна: 23 900 доларів.
  • Ціна від 21 100 доларів.

Кросовер вироблений японської Honda спільно з китайським Dongfeng.

Синхронний електродвигун на постійних магнітах має потужність 163 к.с. (120 кВт). Максимальна швидкість — 140 км/год.

Hyundai Kona EV

Фото: topgear.com
  • Пропозиція: 90 шт.
  • Запас ходу: 412 км.
  • Середня ціна: 23 600 доларів.
  • Ціна від: 19 900 доларів.

Авто отримало синхронний електромотор з постійними магнітами.

Кросовер має літій-іонну полімерну батарею місткістю 64 кВт-год. Максимальна швидкість — 167 км/год.

KIA Niro EV

Фото: hevcars.com.ua
  • Пропозиція: 70 шт.
  • Запас ходу: 380 км.
  • Середня ціна: 24 900 доларів.
  • Ціна від: 21 400 доларів.

Кросовер оснащений електродвигуном потужністю 150 кВт (204 к.с.). Живиться мотор від літій-полімерної батареї місткістю 64 кВт-год. Розгін до 100 км/год — 7,8 с.

Раніше ми публікували ТОП-15 нових китайських авто в Україні у січні-серпні 2023 року. Також повідомляли, якими будуть ціни на популярний в України Volkswagen ID.4 після модернізації цього електрокара.

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