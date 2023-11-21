Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Авто arrow Тест з ПДР — мотоцикліст правий чи просто нахабний arrow

Тест з ПДР — мотоцикліст правий чи просто нахабний

21 листопада 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Тест з ПДР: мотоцикліст правий чи просто нахабний
Чи правий мотоцикліст? Малюнок: "Україна за кермом".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

Задача з розміщення транспортних засобів на смугах. Чи дозволено мотоциклісту повернути праворуч між краєм дороги та легковим автомобілем?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

Читайте також:

Варіанти відповіді

  1. Дозволено.
  2. Дозволено, якщо буде забезпечено безпечний бічний інтервал.
  3. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті автомобіль очікує увімкнення зеленого сигналу світлофора, щоб продовжити рух прямо. Мотоцикліст намагається протиснутися між краєм проїжджої частини та авто, щоб повернути праворуч.

Мотоцикліст має право повернути, адже на світлофорі увімкнена додаткова секція — зелений сигнал.

Але чи може він повернути саме за такою траєкторією?

Звісно, може. Адже правилами не забороняється розміщення більше одного транспортного засобу на одній смузі. Але він має виконати певні вимоги.

Читаємо п. 13.3 ПДР:

"Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху".

Якщо мотоцикліст не виконає цю вимогу, та зачепить своїм транспортним засобом автомобіль, його оштрафують за частиною 2 статті 122 КУпАП на 425 гривень.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як розвернутися, щоб не отримати штраф. Також ми повідомляли, як не створити аварійну ситуацію на перехресті.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

15:15Мовний скандал у виші в Дніпрі — деякі студенти стали на захист викладачки

06:10 Пенсіонери зможуть отримати 9,6 тис. гривень — стали відомі категорії громадян

00:58 Страйк на кордоні — у ДПСУ озвучили несподівану мету польських перевізників

18:19 Країни Заходу незадоволені операціями українських спецслужб, — The Times

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках - 80x80

Чи продають українцям гуманітарку — як перевірити іноземні медичні препарати в аптеках

05:51 Яких військових потребують на передовій — перелік спеціальностей

Новина з відео

11:30Черговий мовний скандал в Одеській області — деталі

15:39 Росіяни влаштували аварію на ЗАЕС — на п'ятому енергоблоці стався витік

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі