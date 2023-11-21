Тест з ПДР: мотоцикліст правий чи просто нахабний

Чи правий мотоцикліст? Малюнок: "Україна за кермом".

Задача з розміщення транспортних засобів на смугах. Чи дозволено мотоциклісту повернути праворуч між краєм дороги та легковим автомобілем?

Задачу запропонувала "Україна за кермом".

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Варіанти відповіді

Дозволено. Дозволено, якщо буде забезпечено безпечний бічний інтервал. Заборонено.

Розбір задачі

На перехресті автомобіль очікує увімкнення зеленого сигналу світлофора, щоб продовжити рух прямо. Мотоцикліст намагається протиснутися між краєм проїжджої частини та авто, щоб повернути праворуч.

Мотоцикліст має право повернути, адже на світлофорі увімкнена додаткова секція — зелений сигнал.

Але чи може він повернути саме за такою траєкторією?

Звісно, може. Адже правилами не забороняється розміщення більше одного транспортного засобу на одній смузі. Але він має виконати певні вимоги.

Читаємо п. 13.3 ПДР:

"Під час обгону, випередження, об'їзду перешкоди чи зустрічного роз'їзду необхідно дотримувати безпечного інтервалу, щоб не створювати небезпеки для дорожнього руху".

Якщо мотоцикліст не виконає цю вимогу, та зачепить своїм транспортним засобом автомобіль, його оштрафують за частиною 2 статті 122 КУпАП на 425 гривень.

Правильна відповідь №2

Раніше ми писали, як розвернутися, щоб не отримати штраф. Також ми повідомляли, як не створити аварійну ситуацію на перехресті.