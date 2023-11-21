Тест по ПДД: мотоциклист прав или просто наглый

Прав ли мотоциклист? Рисунок: "Украина за рулем".

Задача по размещению транспортных средств на полосах. Разрешено ли мотоциклисту повернуть направо между краем дороги и легковым автомобилем?

Задачу предложила "Украина за рулем".

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Варианты ответа

Разрешено. Разрешено, если будет обеспечен безопасный боковой интервал. Запрещено.

Разбор задачи

На перекрестке автомобиль ожидает включение зеленого сигнала светофора, чтобы продолжить движение прямо. Мотоциклист пытается протиснуться между краем проезжей части и авто, чтобы повернуть направо.

Мотоциклист имеет право повернуть, ведь на светофоре включена дополнительная секция — зеленый сигнал.

Но может ли он повернуть именно по такой траектории?

Конечно, может. Ведь правилами не запрещается размещение более одного транспортного средства на одной полосе. Но он должен выполнить определенные требования.

Читаем п. 13.3 ПДД:

"При обгоне, опережении, объезде препятствия или встречном разъезде необходимо соблюдать безопасный интервал, чтобы не создавать опасности для дорожного движения".

Если мотоциклист не выполнит это требование и заденет своим транспортным средством автомобиль, его оштрафуют по части 2 статьи 122 КУоАП на 425 гривен.

Правильный ответ №2

Ранее мы писали, как развернуться, чтобы не получить штраф. Также мы сообщали, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке.