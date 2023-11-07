Тест з ПДР: водій проґавив поворот, як йому повернутися на нього за правилами

Куди дозволено рух? Малюнок: "За! Правилами".

Водій синього легкового автомобіля випадково проїхав поворот на АЗС. За яким напрямком тепер він може проїхати?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

Лише за напрямком "А". Лише за напрямком "Б". Обидва напрямки дозволені. Обидва напрямки заборонені.

Розбір задачі

Водій синього легковика проґавив поворот на АЗС, про що свідчить знак 6.7.4 "Автозаправні станції".

Він має намір повернутися до заїзду й для цього йому пропонуються дві траєкторії. Розберемо кожну з них. Траєкторія "Б" — це розворот, тому читаємо п. 10.7 ПДР:

"Розворот забороняється

на залізничних переїздах;

на мостах, шляхопроводах, естакадах і під ними;

у тунелях;

за видимості дороги менш як 100 м хоча б в одному напрямку;

на пішохідних переходах і ближче 10 м від них з обох боків, крім випадку дозволеного розвороту на перехресті;

на автомагістралях, а також на дорогах для автомобілів, за винятком перехресть і місць, позначених дорожніми знаками 5.26 чи 5.27".

Нічого з перерахованого на малюнку немає, тому водій може виконати розворот.

Переходимо до траєкторії "А" — це рух заднім ходом, тому читаємо п. 10.10 ПДР:

"Забороняється рух транспортних засобів заднім ходом на:

автомагістралях;

дорогах для автомобілів;

залізничних переїздах;

пішохідних переходах;

перехрестях;

мостах;

шляхопроводах;

естакадах;

у тунелях;

в'їздах і виїздах з них;

ділянках доріг з обмеженою оглядовістю чи недостатньою видимістю".

Як й у випадку з розворотом, водій не порушить правила, якщо рухатиметься заднім ходом.

Можуть зауважити, що водій рухатиметься заднім ходом через перехрестя, що заборонено. Але річ у тім, що на малюнку немає перехрестя, позаяк заїзд до заправки — це прилегла до дороги територія, як і виїзд з неї.

Правильна відповідь №3

Раніше ми пропонували завдання з ПДР, яке можуть розв'язати лише грамотні водії. Також писали, яке правило часто забувають не лише водії-початківці.