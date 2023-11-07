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Тест по ПДД — водитель пропустил поворот, как ему вернуться на него по правилам

7 ноября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Тест по ПДД: водитель пропустил поворот, как ему вернуться на него по правилам
Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

Водитель синего легкового автомобиля случайно проехал поворот на АЗС. По какому направлению теперь он может проехать?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Только по направлению "А".
  2. Только по направлению "Б".
  3. Оба направления разрешены.
  4. Оба направления запрещены.

Разбор задачи

Водитель синей легковой машины пропустил поворот на АЗС, о чем свидетельствует знак 6.7.4 "Автозаправочные станции".

Он намерен вернуться к заезду и для этого предлагаются две траектории. Разберем каждую из них.

Траектория "Б" — это разворот, поэтому читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается

  • на железнодорожных переездах;
  • на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
  • в туннелях;
  • при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
  • на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
  • на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Ничего из перечисленного на рисунке нет, потому водитель может выполнить разворот.

Переходим к траектории "А" — это движение задним ходом, поэтому читаем п. 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на:

  • автомагистралях;
  • дорогах для автомобилей;
  • железнодорожных переездах;
  • пешеходных переходах;
  • перекрестках;
  • мостах;
  • путепроводы;
  • эстакадах;
  • в туннелях;
  • въездах и выездах из них;
  • участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Как и в случае с разворотом, водитель не нарушит правила, если будет двигаться задним ходом.

Могут заметить, что водитель будет двигаться задним ходом на перекрестке, что запрещено. Но дело в том, что на рисунке нет перекрестка, поскольку заезд к заправке — это прилегающая к дороге территория, как и выезд из нее.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.

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