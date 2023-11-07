Тест по ПДД — водитель пропустил поворот, как ему вернуться на него по правилам
Водитель синего легкового автомобиля случайно проехал поворот на АЗС. По какому направлению теперь он может проехать?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Только по направлению "А".
- Только по направлению "Б".
- Оба направления разрешены.
- Оба направления запрещены.
Разбор задачи
Водитель синей легковой машины пропустил поворот на АЗС, о чем свидетельствует знак 6.7.4 "Автозаправочные станции".
Он намерен вернуться к заезду и для этого предлагаются две траектории. Разберем каждую из них.
Траектория "Б" — это разворот, поэтому читаем п. 10.7 ПДД:
"Разворот запрещается
- на железнодорожных переездах;
- на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;
- в туннелях;
- при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;
- на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;
- на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".
Ничего из перечисленного на рисунке нет, потому водитель может выполнить разворот.
Переходим к траектории "А" — это движение задним ходом, поэтому читаем п. 10.10 ПДД:
"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на:
- автомагистралях;
- дорогах для автомобилей;
- железнодорожных переездах;
- пешеходных переходах;
- перекрестках;
- мостах;
- путепроводы;
- эстакадах;
- в туннелях;
- въездах и выездах из них;
- участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".
Как и в случае с разворотом, водитель не нарушит правила, если будет двигаться задним ходом.
Могут заметить, что водитель будет двигаться задним ходом на перекрестке, что запрещено. Но дело в том, что на рисунке нет перекрестка, поскольку заезд к заправке — это прилегающая к дороге территория, как и выезд из нее.
Правильный ответ №3
Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.
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