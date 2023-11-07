Тест по ПДД: водитель пропустил поворот, как ему вернуться на него по правилам

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".

Водитель синего легкового автомобиля случайно проехал поворот на АЗС. По какому направлению теперь он может проехать?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Только по направлению "А". Только по направлению "Б". Оба направления разрешены. Оба направления запрещены.

Разбор задачи

Водитель синей легковой машины пропустил поворот на АЗС, о чем свидетельствует знак 6.7.4 "Автозаправочные станции".

Он намерен вернуться к заезду и для этого предлагаются две траектории. Разберем каждую из них.

Траектория "Б" — это разворот, поэтому читаем п. 10.7 ПДД:

"Разворот запрещается

на железнодорожных переездах;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними;

в туннелях;

при видимости дороги менее 100 м хотя бы в одном направлении;

на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случая разрешенного разворота на перекрестке;

на автомагистралях, а также на дорогах для автомобилей, за исключением перекрестков и мест, обозначенных дорожными знаками 5.26 или 5.27".

Ничего из перечисленного на рисунке нет, потому водитель может выполнить разворот.

Переходим к траектории "А" — это движение задним ходом, поэтому читаем п. 10.10 ПДД:

"Запрещается движение транспортных средств задним ходом на:

автомагистралях;

дорогах для автомобилей;

железнодорожных переездах;

пешеходных переходах;

перекрестках;

мостах;

путепроводы;

эстакадах;

в туннелях;

въездах и выездах из них;

участках дорог с ограниченной обзорностью или недостаточной видимостью".

Как и в случае с разворотом, водитель не нарушит правила, если будет двигаться задним ходом.

Могут заметить, что водитель будет двигаться задним ходом на перекрестке, что запрещено. Но дело в том, что на рисунке нет перекрестка, поскольку заезд к заправке — это прилегающая к дороге территория, как и выезд из нее.

Правильный ответ №3

Ранее мы предлагали задачу по ПДД, которую могут решить только грамотные водители. Также писали, какое правило часто забывают не только начинающие водители.