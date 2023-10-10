Тест по ПДД: только грамотный водитель разберется, куда разрешено проехать
Не всегда очевидное направление движения по дороге разрешено. Итак, учтите все обстоятельства и нюансы, и ответьте, какие направления разрешены для дальнейшего движения?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Все направления, кроме Г.
- Все направления, кроме Б.
- Направления А и В.
- Направления В и Г.
- Только направление В.
- Все направления разрешены.
Разбор задачи
Есть перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Разберем каждый и выясним, какой из них разрешен.
Сначала разберемся со знаками на перекрестке. Верхний — знак 2.3 "Главная дорога" в такой ситуации для нас не важен.
А вот нижний знак 4.6 "Движение вправо или влево" нам сильно поможет.
Нетрудно догадаться, в каких направлениях этот знак позволяет продолжать движение. Таким образом, проехать прямо в этой ситуации запрещается, а следовательно, направление Б отпадает.
Этот знак разрешает разворот и поворот налево. А с поворотом направо несколько сложнее. Дело в том, что водитель красного автомобиля занял крайнее левое положение на дороге, откуда поворот направо запрещается п. 10.4 ПДД.
Итак, из четырех предложенных вариантов в этой ситуации разрешены поворот налево и разворот — направления В и Г.
Правильный ответ №4
Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.