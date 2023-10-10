Тест по ПДД: только грамотный водитель разберется, куда разрешено проехать

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".

Не всегда очевидное направление движения по дороге разрешено. Итак, учтите все обстоятельства и нюансы, и ответьте, какие направления разрешены для дальнейшего движения?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Все направления, кроме Г. Все направления, кроме Б. Направления А и В. Направления В и Г. Только направление В. Все направления разрешены.

Разбор задачи

Есть перекресток, к которому подъехал красный автомобиль. Водителю предлагаются четыре направления для дальнейшего движения. Разберем каждый и выясним, какой из них разрешен.

Сначала разберемся со знаками на перекрестке. Верхний — знак 2.3 "Главная дорога" в такой ситуации для нас не важен.

А вот нижний знак 4.6 "Движение вправо или влево" нам сильно поможет.

Нетрудно догадаться, в каких направлениях этот знак позволяет продолжать движение. Таким образом, проехать прямо в этой ситуации запрещается, а следовательно, направление Б отпадает.

Этот знак разрешает разворот и поворот налево. А с поворотом направо несколько сложнее. Дело в том, что водитель красного автомобиля занял крайнее левое положение на дороге, откуда поворот направо запрещается п. 10.4 ПДД.

Итак, из четырех предложенных вариантов в этой ситуации разрешены поворот налево и разворот — направления В и Г.

Правильный ответ №4

Ранее мы предлагали задачу по теме, как не создать аварийную ситуацию на перекрестке. Также разбирали непростую ситуацию на перекрестке, выясняя, можно ли сразу ехать в левый ряд.