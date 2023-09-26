Тест по ПДД: непростая задача на знание дорожных знаков

Куда разрешено движение? Рисунок: "За! Правилами".

Предлагаем припомнить значение дорожных знаков. После этого попытаться ответить на вопрос, по каким направлениям разрешено движение желтого автомобиля?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Б и Г. Только Б. А и В. Все направления, кроме Г. Только Г. Все направления разрешены.

Разбор задачи

В первую очередь разберемся со знаками. Знак 2.3. "Главная дорога" нас не интересует, поскольку мы не выясняем порядок проезда машин через перекресток.

Сосредоточимся на знаке 3.1 "Движение запрещено". Без дополнительных табличек знак запрещает движение всех транспортных средств по направлению Б.

Но дополнительные таблички в условиях задачи есть. Во-первых, знак 7.5.3 "Вид транспортного средства". Вместе со знаком 3.1 они запрещают движение в указанном направлении легковушкам и грузовикам массой до 3,5 т.

Ниже мы видим еще одну табличку — знак 7.3.3 "Направление действия". Она указывает направление действия знака, с которым она применяется.

А теперь прочтем все три знака вместе. Движение запрещено легковым и грузовым автомобилям разрешенной массой до 3,5 т направо и налево. То есть по направлениям А и В.

Знаки не запрещают проехать прямо или развернуться.

Но водитель желтого авто находится в крайней правой полосе. Поэтому вспоминаем п. 10.4 ПДД.

"Перед поворотом направо и налево, в том числе в направлении главной дороги, или разворотом водитель должен заранее занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в этом направлении, кроме случаев, когда осуществляется поворот при въезде на перекресток, где организовано круговое движение, направление движения определено дорожными знаками или дорожной разметкой, или движение возможно только в одном направлении, установленном конфигурацией проезжей части, дорожными знаками или разметкой".

То есть по всем предложенным направлениям водитель желтого авто может двигаться только по стрелочке Б.

Правильный ответ №2

Ранее мы предлагали тест по правилу дорожного движения, о котором часто забывают водители. Также давали тест, который может решить только грамотный водитель.