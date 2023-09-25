Задача по ПДД: типичные нарушения на дорогах для автомобилей

Кто нарушает ПДД? Рисунок: "За! Правилами".

По дороге двигаются грузовик, легковушка и трактор. Водитель какого транспортного средства нарушает правила дорожного движения?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

Водитель трактора. Водитель грузовика. Водитель грузовика и трактора. Водители легковушки и грузовика. Никто из водителей не нарушает правила. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Трактор поворачивает направо, легковушка и грузовик едут прямо.

Сначала рассмотрим дорожные знаки. Знак 2.3 "Главная дорога" на ситуацию не оказывает никакого влияния. А вот знак 5.3. "Дорога для автомобилей" поможет разобраться с ситуацией.

Открываем ПДД Украины п. 27.2 "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей".

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

движение тракторов, самоходных машин и механизмов;

движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);

остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;

разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;

движение задним ходом;

обучающая езда".

Сразу становится понятным, что нарушают правила

трактор, которому запрещена езда по дорогам для автомобилей;

грузовик, который почему-то едет по запрещенной для него третьей полосе, ведь он не поворачивает и не разворачивается.

Теперь разберемся с водителем синего легкового автомобиля.

Для этого мы переходим к п. 11.2 ПДД "Расположение транспортных средств на дороге".

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель синего авто не поворачивает, не разворачивается и никого не обгоняет, а значит, также нарушает правила.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали задачу об обгоне на грузовике.