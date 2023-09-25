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Задача по ПДД: типичные нарушения на дорогах для автомобилей

25 сентября 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко
Задача по ПДД: типичные нарушения на дорогах для автомобилей
Кто нарушает ПДД? Рисунок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерий Денисенко

По дороге двигаются грузовик, легковушка и трактор. Водитель какого транспортного средства нарушает правила дорожного движения?

Задачу предложил ресурс "За! Правилами".

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Варианты ответа

  1. Водитель трактора.
  2. Водитель грузовика.
  3. Водитель грузовика и трактора.
  4. Водители легковушки и грузовика.
  5. Никто из водителей не нарушает правила.
  6. Все водители нарушают правила.

Разбор задачи

Трактор поворачивает направо, легковушка и грузовик едут прямо.

Сначала рассмотрим дорожные знаки. Знак 2.3 "Главная дорога" на ситуацию не оказывает никакого влияния. А вот знак 5.3. "Дорога для автомобилей" поможет разобраться с ситуацией.

Открываем ПДД Украины п. 27.2 "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей".

"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:

  • движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
  • движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
  • остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
  • разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
  • движение задним ходом;
  • обучающая езда".

Сразу становится понятным, что нарушают правила

  • трактор, которому запрещена езда по дорогам для автомобилей;
  • грузовик, который почему-то едет по запрещенной для него третьей полосе, ведь он не поворачивает и не разворачивается.

Теперь разберемся с водителем синего легкового автомобиля.

Для этого мы переходим к п. 11.2 ПДД "Расположение транспортных средств на дороге".

"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".

Водитель синего авто не поворачивает, не разворачивается и никого не обгоняет, а значит, также нарушает правила.

Правильный ответ №6

Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали задачу об обгоне на грузовике.

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