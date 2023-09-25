Задача по ПДД: типичные нарушения на дорогах для автомобилей
По дороге двигаются грузовик, легковушка и трактор. Водитель какого транспортного средства нарушает правила дорожного движения?
Задачу предложил ресурс "За! Правилами".
Варианты ответа
- Водитель трактора.
- Водитель грузовика.
- Водитель грузовика и трактора.
- Водители легковушки и грузовика.
- Никто из водителей не нарушает правила.
- Все водители нарушают правила.
Разбор задачи
Трактор поворачивает направо, легковушка и грузовик едут прямо.
Сначала рассмотрим дорожные знаки. Знак 2.3 "Главная дорога" на ситуацию не оказывает никакого влияния. А вот знак 5.3. "Дорога для автомобилей" поможет разобраться с ситуацией.
Открываем ПДД Украины п. 27.2 "Движение по автомагистралям и дорогам для автомобилей".
"На автомагистралях и дорогах для автомобилей запрещается:
- движение тракторов, самоходных машин и механизмов;
- движение грузовых транспортных средств с разрешенной максимальной массой свыше 3,5 т вне первой и второй полос движения (за исключением поворота налево или разворота на дорогах для автомобилей);
- остановка вне специальных стояночных мест, обозначенных дорожными знаками 5.38 или 6.15;
- разворот и въезд в технологические разрывы разделительной полосы;
- движение задним ходом;
- обучающая езда".
Сразу становится понятным, что нарушают правила
- трактор, которому запрещена езда по дорогам для автомобилей;
- грузовик, который почему-то едет по запрещенной для него третьей полосе, ведь он не поворачивает и не разворачивается.
Теперь разберемся с водителем синего легкового автомобиля.
Для этого мы переходим к п. 11.2 ПДД "Расположение транспортных средств на дороге".
"На дорогах, имеющих две и более полос для движения в одном направлении, нерельсовые транспортные средства должны двигаться как можно ближе к правому краю проезжей части, кроме случаев, когда выполняется опережение, объезд или перестройка перед поворотом налево или разворотом".
Водитель синего авто не поворачивает, не разворачивается и никого не обгоняет, а значит, также нарушает правила.
Правильный ответ №6
Ранее мы предлагали тест по ПДД о нарушении правил обгона. Также давали задачу об обгоне на грузовике.