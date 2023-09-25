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Задача з ПДР: типові порушення на дорогах для автомобілів

25 вересня 2023 20:40
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко
Задача з ПДР: типові порушення на дорогах для автомобілів
Хто порушує ПДР? Малюнок: "За! Правилами".
acfdc6eb-f616-4ef6-e111-3fca995f7d00 - Валерій Денисенко

По дорозі рухаються вантажівка, легковик та трактор. Водій якого транспортного засобу порушує правила дорожнього руху?

Задачу запропонував ресурс "За! Правилами".

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Варіанти відповіді

  1. Водій трактора.
  2. Водій вантажівки.
  3. Водії вантажівки та трактора.
  4. Водії легковика та вантажівки.
  5. Ніхто з водіїв не порушує правила.
  6. Всі водії порушують правила.

Розбір задачі

Трактор повертає праворуч, легковик та вантажівка їдуть прямо.

Спочатку розглянемо дорожні знаки. Знак 2.3 "Головна дорога" на ситуацію не впливає жодним чином. А ось знак 5.3. "Дорога для автомобілів" допоможе розібратися з ситуацією.

Відкриваємо ПДР України п. 27.2 "Рух по автомагістралях і дорогах для автомобілів".

"На автомагістралях і дорогах для автомобілів забороняється:
 

  • рух тракторів, самохідних машин і механізмів;
  • рух вантажних транспортних засобів із дозволеною максимальною масою понад 3,5 т поза першою і другою смугами руху (за винятком повороту ліворуч чи розвороту на дорогах для автомобілів);
  • зупинка поза спеціальними місцями для стоянки, позначеними дорожніми знаками 5.38 або 6.15;
  • розворот і в'їзд у технологічні розриви розділювальної смуги;
  • рух заднім ходом;
  • навчальна їзда".

Одразу стає зрозумілим, що порушують правила

  • трактор, якому заборонена їзда на дорогах для автомобілів;
  • вантажівка, яка чомусь їде по забороненій для неї третій смузі, адже він не повертає та не розгортається.

Тепер розберемося з водієм синього легкового автомобіля.

Для цього ми переходимо до п. 11.2 ПДР "Розташування транспортних засобів на дорозі".

"На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження, об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом".

Водій синього авто не повертає, не розгортається та нікого не обганяє, а отже, також порушує правила.

Правильна відповідь №6

Раніше ми пропонували тест з ПДР про порушення правил обгону. Також давали задачу про обгін на вантажівці.

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